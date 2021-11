Isola dei Famosi: ecco i primi quattro concorrenti

Isola dei Famosi, spuntano i nomi dei primi quattro concorrenti: pare essere quasi tutto pronto per la nuova edizione del reality.

Ispirato al reality show Celebrity Survivor, L’Isola dei Famosi ha ormai al suo attivo diverse edizioni, che da quasi vent’anni intrattengono gli spettatori; prima trasmessa sulla Rai, è ora da più di sei anni in pianta stabile nel palinsesto Mediaset.

Pare essere tutto pronto per questa nuova edizione del 2022, la 16esima in totale per il reality; al timone confermata la conduttrice romana Ilary Blasi, mentre l’ex-nuotatore Massimiliano Rosolino sarà l’inviato.

Ma quali saranno i “famosi” pronti a mettersi alla prova sull’isola a partire dal prossimo marzo? Pare che siano ora spuntati i primi quattro nomi.

L’Isola dei Famosi 2022, rivelati i primi quattro concorrenti?

Come per ogni nuova edizione del Grande Fratello Vip, c’è grande attesa nello scoprire quali saranno i famosi che si metteranno in gioco in questa prova di sopravvivenza.

A quanto pare, ci sarebbero già quattro nomi, svelati da diverse fonti, vicinissimi ad un accordo con la produzione; sicuramente porteranno l’entusiasmo tra i fan e, qualora andassero davvero in Honduras, garantirebbero spettacolo.

Stando a quanto riportato da Gabriele Perpiglia a Casa Chi, ci sarebbero contatti in corso con Olga Plachina, modella e atleta russa conosciuta da tutti per essere la moglie di Aldo Montano; l’ex-schermidore è attualmente impegnato, come sappiamo, nella casa del Grande Fratello e potrebbe quindi lasciare a marzo il testimone per un altro reality alla bellissima moglie.

Il nome che fa il settimanale Oggi è invece quello di Luigi Oliva, imprenditore napoletano impegnato nel settore luxury automobilistico; alle cronache di gossip è ben noto per via della sua passata relazione con Pamela Prati.

Ancora, la rivista Vero fa altri due nomi femminili, che sicuramente desteranno scalpore: quelli di Loredana Lecciso e della figlia Jasmine Carrisi. Come ricorderete, la Lecciso è già stata concorrente de L’Isola dei Famosi, partecipando nel 2010 alla settima edizione del reality, allora in onda su Rai 2.

Questa volta però, si metterebbe in gioco come naufraga insieme alla giovanissima figlia Jasmine, che sta già incantando sui social per tutta la sua bellezza; l’occasione sarebbe ghiottissima per la classe 2001, che sta provando ad affermarsi sia come attrice che come cantante, nonostante il cognome pesante possa portare qualche pregiudizio nei suoi confronti.

Se i nomi venissero confermati, allora sull’isola vedremo quattro protagonisti che promettono veramente spettacolo; in attesa, ovviamente, di scoprire quali saranno gli ulteriori componenti del gruppo di naufraghi.