Sabrina Salerno ancora una volta super sensuale su Instagram, la concorrente di Ballando con le stelle fa impazzire il web.

Sabrina Salerno senza limiti, non ha nessuna intenzione di abbassare la temperatura sul suo profilo Instagram; mantenendo i riflettori puntati su di sé, la cantante non soltanto si sta sperimentando sulla pista di Ballando con le stelle, ma continua a mostrarsi bellissima nel mondo social.

Tra un ballo e l’altro col suo insegnante Samuel Peron, la Salerno continua a sfoggiare tutta la sua sensualità, da tempo ben nota al pubblico; già negli anni ’80 ha fatto impazzire tutti con la sua musica e con le sue forme, ma pare che in una seconda giovinezza voglia replicare, a 53 anni, con le nuove generazioni.

Il nuovo scatto condiviso sul suo profilo Instagram è ancora una volta da urlo, facendo cedere chiunque davanti alla bellezza della cantante.

Sabrina Salerno, super sensuale su Instagram: tacchi e cappotto aperto

Il corpo esplosivo della Salerno non lo scopriamo di certo ora, ma ogni volta che la cantante lo mostra sui social la temperatura non può che alzarsi immediatamente. Già questa estate abbiamo apprezzato diversi suoi scatti in bikini, ad enfatizzare le sue forme giunoniche, ma anche in inverno la cantante sa rendere giustizia alla sua bellezza.

Questa volta, il nuovo scatto postato ritrae Sabrina con un lungo cappotto rosato, che enfatizzando la silhouette della cantante lascia intravedere parte del suo corpo da sogno.

La spaccatura si apre infatti proprio sulle gambe della Salerno, lasciando scoperta la coscia, mentre il décollété incontenibile è trattenuto a forza dai bottoni poco sotto il petto. A completare l’outfit, dei lunghi stivali col tacco.

“Tacchi… una storia di odio e amore” scrive la Salerno nella didascalia, puntando l’attenzione quindi sulle sue calzature; nell’intero scatto a ergersi è però la sua bellezza prorompente, più florida che mai nonostante il tempo che scorre.

Tantissimi i mi piace alla foto postata dalla cantante, coi fan e non solo che esprimono nei commenti i loro apprezzamenti; “Amica bona” scrive Alessandra Tripoli, mentre Antonello Lauretti commenta con un “Ole” con tanto di emoticon della fiamma.

L’epiteto maggiormente condiviso pare però essere uno: “Meravaglia”. Per quanto diversamente la si possa definire, la Salerno pare incantare proprio tutti, forse anche aiutata dall’intervento di chirurgia effettuato al naso; quanto alle sue abbondanti forme, ha sempre dichiarato come siano al 100% naturali, e nessuno pare averle mai messe in dubbio.