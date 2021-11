Belen e Antonino, il gesto di riavvicinamento fa superare ai due la crisi nera che hanno vissuto in questo periodo? Ecco la situazione.

Sembrava destinata a naufragare anche questa nuova storia d’amore di Belen Rodriguez, ma forse il rapporto si può ancora salvare; la showgirl e conduttrice argentina, dopo la grande gioia della nascita della piccola Luna Marì, ha vissuto un periodo nero col suo compagno e padre della bambina, tanto che in molti scommettevano sull’imminente annuncio ufficiale della fine della relazione.

A quanto pare però, nonostante le difficoltà, pare che la Rodriguez abbia ora fatto un gesto di riavvicinamento verso Spinalbanese, che di recente è stato vittima di un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze. Il gesto basterà per tenere uniti i due?

Belen e Antonino, il gesto di riavvicinamento: cosa succede?

Come sappiamo, i due non si mostrano insieme sui social ormai da tempo, fatto stranissimo visto le parti coinvolte; inoltre, sui social Antonino pare aver lanciato nelle scorse settimane delle frecciatine alla sua compagna, che non sono passate inosservate.

Prima la foto con la figlia con scritto “provate a dividerci!”, poi un’ambigua risposta (“Lo penso anche io”) ad un commento sotto ad una sua foto che invitava a riflettere prima di fare figli; se a questi indizi aggiungiamo l’assenza dell’hair stylist al compleanno del papà e del fratello di Belen, allora possiamo dire per certo che tra i due c’è stato un periodo di gelo totale.

Che la Rodriguez voglia proprio scioglierlo? A quanto pare, dopo mesi di “silenzio”, la conduttrice avrebbe nuovamente messo like ad una foto del compagno su Instagram, che subito è stato notato dai fan.

In molti hanno interpretato questo gesto pubblico come una sorta di riavvicinamento, un segnale che nonostante le difficoltà i due sono ancora insieme e possono farlo vedere a tutti quanti.

Inoltre, anche Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, pare sia tornata ad interagire senza problemi su Instagram col cognato, al quale è stata comunque legata sin da subito; i rapporti tra Spinalbanese e la famiglia Rodriguez, d’altronde, sono sempre stati ottimi.

Troppo poco un like (che potrebbe anche significare tutt’altro) per dire che la crisi è passata del tutto, ma dopo mesi di “nero” totale a quanto pare comincia ad intravedersi un bagliore di luce.

Solo a settembre, l’argentina aveva dichiarato convinta a Verissimo che sarebbe stata “insieme per sempre” ad Antonino: dalle parole è tempo di passare i fatti, a meno che il rapporto tra loro sia veramente irricucibile.