Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca che tanto amiamo.

Anche oggi, 1 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento della seconda stagione appena iniziata di Love is in the air.

Ma vediamo meglio insieme di capire che cosa succederà e soprattutto a che punto si trova la relazione di Aydan.

Iniziamo con il dire che la donna ha praticamente sempre nascosto la sua relazione con Kemal, perchè Serkan, il figlio non era assolutamente favorevole.

Aydan lo caccia di casa

Ma dato che Serkan però deve partire per New York per alcuni giorni, Aydan decide di invitare il suo compagno a casa sua.

I due ovviamente sono felicissimi di poter passare del tempo insieme, ma qualcosa rovinerà tutto, ovvero una chiamata di Serkan.

Infatti, il giovane non può più partire per problemi legati al lavoro, Aydan quindi entra subito in agitazione, perchè il figlio non deve scoprire la sua relazione, e per questo motivo, caccia praticamente di casa Kemal.

Il momento è davvero particolare, anche nella loro storia d’amore che potrebbe ricevere un brutto colpo a breve.

Una volta che Serkan è tornato in città, incontra nuovamente Eda, ed insieme parlano del tempo che è passato e di cosa è successo a tutte le persone che lavoravano alla ArtLife.

Ma tra loro la parola pace e tranquillità sembra non essere proprio nel loro vocabolario, e all’improvviso ecco scoppiare una lite per vecchi rancori.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre su Canale 5 alle 16.45 circa per capire come procederà questa relazione interrotta ben 5 anni prima.