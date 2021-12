Francesca Cipriani: avete mai visto la sorella? E’ bellissima!

Francesca Cipriani, avete mai visto la sorella della giunonica showgirl, ora nella casa del Grande Fratello Vip? Anche lei è bellissima.

La Cipriani è ormai da mesi protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, dove ha portato tutta la sua esuberanza, il suo brio e la sua simpatia; i siparietti con Giucas Casella sono stati apprezzatissimi e, a quanto pare, la casa ha visto anche rafforzare l’amore col suo fidanzato Alessandro.

Showgirl e conduttrice di Sulmona, la Cipriani è diventata nota per il suo seno rifatto esplosivo, partecipando a diversi programmi televisivi; prima di iniziare la carriera in tv, ha però conseguito una laurea in Scienze Politiche.

Specie con questa esperienza al reality di Signorini, Francesca è ancora più nota: ma avete mai visto invece sua sorella, di cui ha più volte parlato la stessa showgirl all’interno della casa? Anche lei è veramente bellissima.

Francesca Cipriani, chi è la sorella della showgirl e conduttrice

Parlando coi coinquilini, Francesca ha svelato diversi dettagli su sua sorella Elena, la maggiore delle due; più grande di otto anni, stando alla descrizione di Francesca la donna è piuttosto diversa da lei, meno esuberante e sicuramente più composta della showgirl.

Lontana dal mondo dello spettacolo, di professione fa la commercialista e, quanto alla vita privata, è la mamma di due figli, i nipotini della Cipriani. Stando alla sua descrizione poi, le due sono anche diverse tra loro per quanto riguarda l’aspetto fisico.

Nonostante le differenze che ci sono fra le due sorelle, Francesca ed Elena hanno un bellissimo rapporto, fatto di amore e sostegno reciproco; a questo punto, tutti i telespettatori si chiedono se effettivamente la sorella entrerà nella casa per fare una sorpresa alla Cipriani, mostrandosi a tutto il pubblico.

Nel frattempo, sarà sicuramente felice e commossa della proposta di matrimonio fatta da Alessandro a Francesca, proprio in diretta al programma di Alfonso Signorini; a quanto pare, seguendo l’esempio di Elena, anche la più piccola delle Cipriani metterà presto su famiglia.