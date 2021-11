Romina Power ed Ylenia: la vecchia foto commuove Instagram

Romina Power ed Ylenia, la foto pubblicata dalla cantante commuove il web: dolce e straziante ricordo con la figlia avuta con Al Bano.

La vita di Romina è stata ricca di successi e di grandissime soddisfazioni, ma anche di traumi e dolori che non potranno mai essere cancellati. Celebre in tutto il mondo grazie alla collaborazione musicale con Albano Carrisi, col cantante di Cellino San Marco la Power ha anche formato una famiglia, mettendo al mondo quattro bellissimi figli.

I due, come ben sappiamo, si sono poi lasciati, ma Romina, Cristèl, Yari e Ylenia li tengono uniti per sempre. Insieme, hanno vissuto il dolore per Ylenia, misteriosamente scomparsa nel ’93 e ormai data da tutti per morta.

A distanza di anni, il pensiero di Romina è sempre lì; la donna non smette di dedicare dolci pensieri alla figlia, ovunque lei sia, come si vede dal nuovo post su Instagram.

Romina Power ed Ylenia, la foto di mamma e figlia commuove il web

Sono passati ormai 28 anni da quando, misteriosamente, della figlia di Albano e Romina si sono perse le tracce; i due hanno mosso mari e monti per ritrovarla, ma niente è valso al risultato.

Nata negli USA nel ’70, Ylenia era giovanissima e aveva tutta la vita davanti a sé; la gran parte delle persone crede che ormai sia morta, mentre altre pensano che sia chissà dove e che magari, ai tempi, abbia perso la memoria.

Oggi avrebbe avuto quasi 51 anni (compiuti tra l’altro a giorni, il 29 novembre) e mamma Romina non smette di pensare a lei un attimo: in precedenza, aveva condiviso un suo meraviglioso primo piano sul suo profilo Instagram, ma questa volta la nuova foto ritrae le due insieme.

Vicine col viso una all’altra, con occhi spensierati e un sorriso che dimostra l’amore fra le due, Romina e Ylenia nello scatto si assomigliano tantissime e trasmettono tanta dolcezza e tenerezza.

Leggi anche –> Chiara Ferragni contro Fedez: “me ne vado”, ecco cosa sta succedendo

“Quella dolcezza che era solo tua” scrive Romina nella didascalia, usando gli hashtag “missing” e “missing person”, nella speranza magari che grazie ai social si possano avere improvvisamente e inaspettatamente notizie.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Ida è come Gemma? Ecco cosa pensa Tina

Inutile dire come la foto sia stata riempita di like, così come di commenti dei fan che con il loro amore cercano di dare conforto a Romina; lo scatto ha commosso ancora una volta il web, ancora addolorato per la scomparsa della figlia di una coppia così amata da tutti.