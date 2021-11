Termosifoni: ecco come togliere la polvere in modo veloce

Vediamo insieme come possiamo pulire in modo efficace e veloce la polvere dai nostri termosifoni per lasciarli sempre perfetti.

Ovviamente in questo momento dove le temperature iniziano a scendere ed in alcune parti d’Italia già nevica, i termosifoni sono i nostri alleati per combattere il freddo.

Ma come possiamo tenerli puliti evitando do sprecare troppo tempo e denaro? Vediamo insieme alcuni soluzioni.

Iniziamo con il dire che molto spesso la polvere resta incastrata nei nostri termosifoni, oppure si formano della macchie gialle, ma come possiamo rimuoverle.

Termosifoni: come pulirli in modo facile e veloce

Ricordiamoci sempre, però che vanno puliti quando sono freddi, quindi prima di accenderli, dobbiamo provvedere alla loro pulizia.

Ovviamente va pulito sia fisicamente il termosifone che la vaschetta che contiene l’acqua, in questo caso possiamo utilizzare semplicemente una soluzione di acqua, bicarbonato e limone.

Per pulire, invece i nostri termosifoni ci vuole un po’ più di tempo, ma nemmeno tantissimo, ecco i vari modi.

Possiamo procedere con scovolino o spazzole, ed in questo modo possiamo arrivare in più punti, anche quelli più profondi.

Cerchiamo quelle più flessibili che possono raggiungere tutti i punti del nostro termosifone, senza tralasciare nulla, e le troviamo in commercio ovunque, da internet al negozio sotto casa.

Possiamo poi utilizzare anche l’aspirapolvere, per chi lo avesse in casa con un beccuccio che viene venduto appositamente per questo scopo.

Vi consigliamo però di coprire sempre i mobili vicino, per evitare che ci vada della polvere mentre puliamo.

Ma se non abbiamo l’aspirapolvere, possiamo utilizzare un elettrodomestico che abbiamo tutti in casa, ovvero il phone.

Dietro al termosifone mettete un vecchio asciugamano che non utilizzate più inumidito, e puntate il vostro asciugacapelli verso il termosifone, la polvere sarà spinta verso l’asciugamano e si depositerà tutto lì.

Ma sui nostri amati termosifoni ci sono della macchie? il vapore, se possiamo è il modo migliore per togliere, ma possiamo utilizzare anche una soluzione fatta da acqua e sapone di Marsigilia.

Abbiamo delle macchie gialle su nostro termosifone? utilizziamo in questo caso un mix tra acqua e bicarbonato di sodio, ed un po’ di olio di gomito, il risultato sarà perfetto.

Purtroppo il nostro termosifone ha qualche macchia di ruggine? Possiamo utilizzare una spazzola con le setole di metallo o della carta vetrata, e poi dovremmo mettere sul termosifone un prodotto antiruggine. e successivamente pulire tutto con un panno umido.

E soprattutto quando li spengiamo a fine stagione, ricordiamoci di fare una cosa importantissima, ovvero di impostare la valvola sul massimo valore di apertura.

Facendo così eviteremo che si formino dei sedimenti che potrebbero rovinare il funzionamento dei nostri cari termosifoni

Quando li riaccenderemo, poi, imposteremo la valvola sul valore che più preferiamo, in base alla nostra decisione.

E voi conoscevate questi trucchetti per pulire in modo veloce e perfetto i nostri amati termosifoni?