Ecco un indovinello particolarmente difficile: sei in grado di scoprire il grado di parentela? Vediamo quanto sei acuto/a.

Adesso proviamo a fare questo indovinello, sappi però che l80% delle persone non riesce a scoprire il grado di parentela. Indovinelli di questo tipo sono molto utili per allenare la nostra mente: con esercizio, costanza e concentrazione saremo in grado di rendere sempre più acuta la nostra intuitività, peculiarità che risulta utile nella vita di tutti i giorni. Per esempio, la risposta a questo quesito è praticamente ovvia, è così ovvia che le persone non ci arrivano immediatamente (a volte non ci arrivano proprio). Vediamo quindi se sei abbastanza attento e sveglio. Qual è la soluzione dell’indovinello?

LEGGI ANCHE —> Enigma: trova il pesciolino, risolvilo e sei un genio!

Indovinello – Soluzione

LEGGI ANCHE —> Rompicapo: da dove esce per prima l’acqua, riesci a risolverlo? Prova

Sai qual è l’aspetto più difficile di questo test? Il fatto che in questo momento la tua testa sta vagando verso le soluzioni più assurde: i genitori hanno adottato? Stiamo parlando di fratellastri? Cugini? Ma come è possibile? Figlio di tutti e due ma non è tuo fratello? Neanche tua sorella? Rifletti perché la soluzione è proprio sotto il tuo naso ed è estremamente ovvia.

LEGGI ANCHE —> Indovinello: riesci a risolverlo? Serve tutta la tua creatività

Non hai ancora capito di chi stiamo parlando? Bene ora rifletti: non è tuo fratello, non è neanche tua sorella, però è figlio dei tuoi genitori…prova a questo punto a metterti davanti ad uno specchio e troverai la soluzione, perché la risposta al rompicapo sei proprio TU! Ebbene si, la soluzione era molto più ovvia di quanto ti potessi immaginare, ma del resto gli indovinelli sono così: ti ingannano nei modi più subdoli ed inaspettati.