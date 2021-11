Sei pronto ad addobbare casa per il Natale? Scopri come fare il Presepe in modo facile e senza spendere nulla

Preferisci il Presepe o l’Albero di Natale? Se sei tra quelli che preferiscono la prima opzione (o entrambi) e decidono quindi di preparare la propria casa per le vacanze di Natale allestendo un bel Presepe, allora leggi questo articolo in cui ti forniremo alcuni consigli su come fare il Presepe in modo facile e senza spendere.

Non sempre, infatti, addobbare il Presepe rappresenta una scelta facile, veloce e, soprattutto, economica. Se quest’anno vuoi puntare sul riciclo creativo per rendere più natalizia la tua casa, ecco alcuni consigli su come fare il Presepe in modo facile e senza spendere.

Come fare il Presepe in modo facile e senza spendere

Realizzare un Presepe in modo facile e senza spendere è assolutamente possibile e non serve moltissimo materiale per raggiungere il proprio obiettivo. Basta avere un po’ di volontà, affidarsi al riciclo e ai consigli che vi forniremo in questo articolo.

Presepe fatto con pepiere e oggetti di legno

Esistono tantissime soluzioni per realizzare un Presepe in modo facile e senza spendere, soprattutto se decidi di utilizzare materiali riciclabili, come pepiere in legno e cartoncino, i quali rappresentano una vera miniera d’oro per questo scopo.

L’idea di realizzare un Presepe con Pepiere ed altri elementi in legno è di The House That Lars Built, blog che fornisce utili consigli sull’utilizzo di materiali riciclati. È necessario combinare i vari pezzi di legno, usando un po’ di creatività e dipingerli con colori acrilici nel modo in cui più si desidera, realizzando i vari personaggi tipici di una Natività;

Presepe fatto con vecchio pallet

I vecchi pallet possono rappresentare un modo alternativo per realizzare un Presepe in modo facile e senza spendere. Ti basterà smontare il legno del pallet e tagliarlo in base alle misure desiderate. Inchiodate poi le assi di legno ottenute e, se volete, incorniciatele con dell’altro legno, ottenendo una forma rettangolare. Le dimensioni indicate sono di circa 20’’ di larghezza e 36’’ di altezza.

Realizzate una capanna, attaccata alla forma ottenuta, tagliando altro legno. Con del cartoncino, disegnate le forme di Maria, Gesù e Giuseppe, facendo dei ritagli da incollare sulla forma di legno, sotto la capanna. Levigate la forma del Presepe con una levigatrice o con della carta abrasiva. Aggiungete una scritta natalizia e, se volete, dipingete le figure disegnate;

Presepe fatto con cartoncino riciclato

Se avete un po’ di creatività, vi basterà utilizzare un paio di forbici, una matita, un taglierino e un semplice cartone riciclato: vi basterà procurarvi un cartone riciclato di medie dimensioni e disegnare le figure e la “scena” di vostro gradimento.

Una volta disegnate tutte le figure desiderate, potete ritagliare con l’aiuto del taglierino, magari arricchendo il tutto con dei dettagli a vostro piacimento (come delle palme o alcune case): in alternativa potete disegnare le vostre figure su un cartoncino e ritagliarle completamente, poggiano i personaggi su un piano;

Presepe fatto con rami

Per realizzare il tuo Presepe potresti utilizzare i rami che ti servono ad accendere il fuoco. Procurati dei pezzi non troppi fini, ma nemmeno troppo grossi, puliscili e realizza dei pezzettini alti una decina di centimetri. Realizza delle piccole sfere di legno, con occhi e bocca e poi incollali ai pezzettini che hai ritagliato in precedenza.