Sei pronto a risolvere l’enigma ideato dal grande Albert Einstein? Scopriamo insieme quanto è acuta la tua mente.

Albert Einstein non fu solo un fisico dalla mentalità geniale, ma anche un simpatico e creativo inventore di indovinelli e rompicapi. Uno di questi è proprio quello che stiamo per proporti: sappi che solo il 2% delle persone riesce a risolverlo. Il test si basa su una serie di indizi che tra poco ti elencheremo, sulla base dei quali dovrai dirci chi è il proprietario del pesciolino rosso. Pronto? Ecco l’enigma.

L’enigma di Albert Einstein

Ecco l’enigma: Nella casa rossa vive l’inglese, lo svedese possiede un cane, il danese beve soltanto del the, la casa bianca è a destra della casa verde, l’abitante della casa verde beve il caffè, chi fuma Pall Mall ha in casa gli uccellini, nella casa gialla si fumano solo sigarette Dunhill’s. Chi vive nella casa in centro beve solo latte, nella prima casa vive il norvegese, l’uomo che ha gatti vive vicino a chi fuma Blends e chi fuma le Dunhill’s vive vicino a chi possiede i cavalli. Chi fuma le Blue Master beve birra, il proprietario tedesco fuma le Prince, il norvegese vive accanto alla casa blu e la casa in cui si fumano Bleds è accanto a quella in cui si beve acqua.

E mentre Albert Einstein si fa delle grandi e grosse risate, noi ti riveliamo qui la soluzione dell’enigma: il pesciolino si trova nella casa verde! La spiegazione al rompicapo è la seguente. Ci sono cinque case (verde, rossa, gialla, bianca e blu), ogni abitazione ha le proprie caratteristiche (inquilino, marca di sigaretta, bevanda e animale): alla casa rossa corrisponde l’inglese, le Pall Mall, il latte e l’uccellino; alla casa gialla corrisponde il norvegese, le Dunhill’s, l’acqua e il gatto; alla casa bianca corrisponde lo svedese, le Bluemasters, la birra e il cane; alla casa blu corrisponde il danese, le Brand, il the e i cavalli; infine, alla casa verde corrisponde il tedesco, le Principe, il caffé e (unica abitazione in cui non era citato l’animale) il pesciolino!