Se le scocciature giornaliere ti perseguitano e non sai come fare, prova questo test: scegli un Mandala e ti dirà come risolvere i tuoi problemi

Cerchi un suggerimento per risolvere i tuoi problemi quotidiani? Ognuno di noi, infatti, è esposto giornalmente a numerose difficoltà e preoccupazioni, sia nell’ambito lavorativo, che in quello familiare o relazionale. Non sempre però riusciamo a trovare il modo migliore per affrontarli.

Se cerchi una distrazione che possa aiutarti a trovare un modo per risolvere i tuoi problemi, fai questo test e scegli un Mandala che preferisci tra quelli che vedrai nell’immagine. Forse non risolverà tutti i tuoi problemi, ma sarà una simpatica e divertente distrazione.

Fai questo test e scegli un mandala: trova il modo di risolvere i tuoi problemi

Il Mandala è una rappresentazione simbolica del cosmo, tipica della tradizione religiosa buddista e induista. Si tratta di simboli meravigliosi e colorati che, realizzati mediante l’intreccio di fili su telaio, vengono dipinti con colori vivi ed energici.

LEGGI ANCHE –> RICETTE PROTEICHE: DIECI IDEE FACILISSIME ED OTTIME PER LA DIETA

I Mandala sono i protagonisti del test che ti proponiamo oggi. Questi simboli, che rappresentano la complessità dell’universo, possono rivelare molto della tua personalità e, perché no, fornirti alcuni modi per risolvere i tuoi problemi. Scegli quale preferisci e leggi il risultato corrispondente.

Mandala numero 1: gioia e illusione

Se hai scelto il Mandala numero 1, quello della gioia e dell’illusione, vuol dire che il tuo passato è stato caratterizzato da momenti difficili, che ti hanno permesso di crescere con forza e indipendenza. Sei indistruttibile e fai tutto il necessario per realizzare i tuoi sogni;

Mandala numero 2: tranquillità

Se hai scelto il Mandala della tranquillità, come suggerisce il nome di questo simbolo, sei una persona molto pacata e razionale. Rifletti molto prima di prendere qualsiasi scelta, anche se questo ti porta a volte a trascurare le tue relazioni;

Mandala numero 3: onestà e responsabilità

Se hai scelto il Mandala numero 3, stai attraversando un momento della tua vita che richiede un sostanziale cambiamento e maggiore onestà verso te stesso/a. Impara ad assumerti maggiori responsabilità e vedrai che gli obiettivi da raggiungere ti saranno più chiari;

Mandala numero 4: immaginazione e nuove opportunità

Hai scelto il Mandala 4, simbolo dell’immaginazione e delle nuove opportunità. Sei una persona che ha bisogno di vivere pienamente la propria vita. Cerca di apprezzare le piccole cose che ti circondano e fai attenzione a quei piccoli segni che ti dimostrano quanto la vita stia cercando di parlarti;

Mandala numero 5: Virtù

Se hai scelto il Mandala della Virtù, vuol dire che sei una persona molto brillante e poni grande attenzione in tutto ciò che fai. Sei un esempio per tutti e possiedi la grande virtù di non tirarti indietro di fronte alle difficoltà e cercare in tutti i modi il successo;

LEGGI ANCHE –> SCARPE DA GINNASTICA BIANCHE: COME PULIRE IN CASA IN MODO FACILE E VELOCE

Mandala numero 6: Motivazione

Il Mandala numero 6 rappresenta la motivazione. Sei una persona a cui piace molto prendere l’iniziativa e, quando non ci sei, si sente molto la tua mancanza. Possiedi una grande energia e grazie a questa riesci spesso a raggiungere i tuoi obiettivi.