Una vita anticipazioni: Anabel è in guerra per Miguel

Vediamo meglio insieme che cosa succede per l’appuntamento di oggi della nostra amatissima soap opera spagnola, Una vita.

Come sappiamo anche se oggi è sabato 27 novembre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di una Vita.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa vedremo sempre su Canale 5 ed al suo orario settimanale.

Iniziamo con il dire che Anabel è davvero super felice perchè ormai Camino è la sua sorellastra in modo ufficiale, dato che Marcos e Felicia sono diventati marito e moglie.

Una Vita: Anabel che succede?

Ma oltre ha questo bellissimo motivo, c’è anche altro, a dire il vero un’altra persona, ma questa volta è un uomo.

Stiamo parlando di Miguel, che arrivato ad Acacias con i nonni, l’ha sempre fatta sentire super desiderata.

E dopo aver giocato a farsi desiderare un po’, come è giusto, si sono scambiati un dolcissimo bacio.

In due, quindi, hanno iniziato a frequentarsi, e ogni volta che hanno modo di vedersi sono felicissimi.

Ma a qualcuno non sta assolutamente bene questa relazione, stiamo parlando di Sabina, che non vuole assolutamente che il suo adorato nipote finisca nella sua rete, perchè per lei la ragazza è un’arpia.

Alla moglie di Roberto, Anabel non piace in alcun modo, ed ovviamente dovrà intervenire prima che succeda il peggio, ovvero che Miguel perda completamente la testa per la ragazza.

La Bacigalupe, che si è resa conto di tutto quello che sta succedendo, avvisa la proprietaria del ristorante che non si deve permettere di evitare che stiano insieme.

Insomma nelle prossime puntate avremmo modo di vedere come si svilupperà questa complicata storia d’amore ad Acacias.