Elisabetta Canalis: una bomba in jeans e micro top!

Elisabetta Canalis una vera e propria bomba con micro top e jeans: regalo di Natale anticipato per tutti i suoi fan, sempre estasiati.

Eli sembra veramente intramontabile, così come intramontabile è il suo sensazionale fascino; ogni volta che si mostra la Canalis sorprende tutti come se fosse la prima volta.

Pur lontana negli USA con la sua famiglia, la conduttrice sarda si è ripresa la tv grazie a TV8 (per cui conduce Vite da copertina…Tutta la verità su) e Mediaset, dove è tornata in grande stile su Italia 1 al timone de Le Iene.

Più attiva che mai sui social, Elisabetta ha mostrato ancora una volta la sua bellezza indossando dei jeans strappati e un top micro; il suo corpo da sogno lascia ancora tutti estasiati.

Elisabetta Canalis, jeans e micro top enfatizzano la sua bellezza

A 43 anni, dopo essere diventata mamma, la Canalis è più bella e in forma che mai; il suo fisico statuario viene curato costantemente con una sana alimentazione e tanta attività fisica, ma il fascino pare essere in primis un dono di madre natura.

Sono passati diversi anni da quando Elisabetta ha posato per diversi calendari sensuali, ma a quanto pare le sue forme, come il vino, migliorano di anno in anno; anche col freddo, la Canalis si lascia ammirare alzando notevolmente la temperatura.

Questa volta, la nuova foto postata su Instagram immortala Elisabetta nella sua casa in California, intenta a festeggiare il Giorno del ringraziamento con la sua famiglia e diversi cari amici.

Più radiosa che mai, seduta sul divano bianco panna, la conduttrice si mostra a piedi nudi, con dei jeans strappati e sbottonati sul ventre che enfatizzano la sua silhouette; coi capelli sciolti e mossi, il resto del corpo è coperto solamente da un top micro, che pare contenere a fatica il suo florido décollété. In vista anche tutti i suoi muscoli, con degli addominali quasi scolpiti.

“Friendsgiving is starting” scrive la Canalis nella didascalia della foto, celebrando i festeggiamenti; ovviamente, il post è stato subito preso d’assalto e riempito di like e commenti, tutti volti ad enfatizzare la sensualità di Elisabetta.

In attesa di vederla di nuovo in pianta stabile qui in Italia, la Canalis è tornata a tutti gli effetti più in forma che mai; il pubblico, a vent’anni dal suo esordio come velina mora di Striscia la Notizia, pende ancora dalle sue labbra.