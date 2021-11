Barbara D’Urso da gennaio finisce Pomeriggio Cinque? Ecco la verità

Aria di cambiamenti in casa Mediaset: Pomeriggio Cinque, di Barbara D’Urso, potrebbe finire a gennaio. Ecco tutta la verità

Arrivano indiscrezioni su quello che sarà il futuro in Mediaset di Carmelita. Secondo alcune voci sempre più insistenti. Pomeriggio Cinque, di Barbara D’Urso, potrebbe finire a gennaio. Piersilvio Berlusconi, infatti, vorrebbe solo programmi di approfondimento giornalistico.

Dunque, si prospetta uno scenario di grandissimi cambiamenti in casa Mediaset, con il palinsesto dell’azienda di Cologno Monzese che potrebbe essere letteralmente sconvolto. A quanto pare, Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso potrebbe finire già a gennaio, ma non solo. Ecco la verità.

Pomeriggio Cinque e Barbara D’Urso: finisce a gennaio? Ecco la verità

Sono già alcuni mesi che si vocifera insistentemente la possibilità che a Barbara D’Urso venga tolto anche il suo programma di punta: Pomeriggio Cinque. Dopo “Live Non è la D’Urso, potrebbero continuare i grandi stravolgimenti del palinsesto di Canale 5.

Cambiamenti in corso, dunque, in casa Mediaset, dove il patron Pier Silvio Berlusconi avrebbe in mente di cambiare il volto di Canale 5 e, probabilmente, di iniziare a farlo già durante le festività natalizie: Pomeriggio 5 non dovrebbe fermarsi, ma Barbara sì. Si prevede infatti un cambio di conduzione.

Al posto di Barbara D’Urso, infatti, dovrebbe esserci Simona Branchetti, donna di punta del TG5 e di Morning News. Una sorta di esperimento per “testare” la reazione del pubblico ed eventuali cambiamenti nei numeri dello share.

Oltre alle voci secondo cui Pomeriggio Cinque, di Barbara D’Urso, potrebbe finire a gennaio, si parla dell’intenzione (molto concreta) di rivoluzionare ancora i programmi di Canale 5: anche Federica Panicucci potrebbe avere la stessa sorte di Barbara D’Urso.

Per ora si tratta ancora di un’ipotesi, ma da quanto si apprende sia Federica Panicucci che Barbara D’Urso passerebbero in prima serata (a fronte dei consueti appuntamenti pomeridiani). Sul fronte contratti, invece, la D’Urso è in scadenza nel 2022 e alla finestra pare ci sia Sky.

Una possibilità, dunque, che potrebbe portare ad un vero e proprio “telemercato”, che vedrebbe personaggi televisivi di punta, come la D’Urso, cambiare emittente televisiva e, magari, proporre gli stessi prodotti su canali differenti.