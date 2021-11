Achille Lauro: svelato il motivo dei suoi tatuaggi in viso

Vediamo insieme il motivo che si nasconde dietro ai tatuaggi in volto per quanto riguarda il noto cantante e performer Achille Lauro.

Come tutti sappiamo lui è molto di più di un semplice cantante, ogni sua esibizione si trasforma in altro.

Stiamo parlando ovviamente di Achille Lauro, ma in quanto di voi sanno per quale motivo ha quei tatuaggi, specialmente sul volto? Scopriamolo insieme.

Iniziamo con il dire che di recente ha deciso di rilasciare una lunga ed interessante intervista alle pagine del Corriere della sera, dove ha parlata della sua prima volta.

Achille Lauro apre il suo cuore e la sua mente

In un primo momento Achille ha confessato che non andava a scuola, e che insieme al fratello andava in una sorta di comune.

Ha confessato anche che la prima volta che ha passato la notte insieme ad una ragazza aveva solamente 13 anni e lei qualche mese di più, ma che in quelle realtà si vive tutto molto velocemente, e forse velocemente.

Achille ha dichiarato che non studiava ma che aveva una vera e propria ossessione per la musica.

Un piccolo estratto della sua lunga intervista dice:

“Vengo dalla periferia romana, ai bordi del raccordo, una realtà di estrema difficoltà. Malavita e criminalità mi hanno fatto crescere con miti sbagliati. Roma non è corrotta, diceva qualcuno, ma corruttrice….. Dopo i 20 anni capisci che quelle non sono più caz*ate, ma che stai buttando la tua vita nel cesso, stai diventando un uomo e se continui non puoi più cambiare strada ed è tardi per la redenzione”.

Passando poi ai tatuaggi, che ne ha davvero molti, ha confessato che anche in quel caso era sempre intorno ai 13/14 anni.

Nella comune dove si trovava li avevano praticamente tutti, il primo poi raffigura un sole con l’iniziale di una persona molto importante per lui.

Alla mamma aveva confessato che era fatto con l’hennè e che sarebbe poi andato via con il tempo, ma ovviamente non era così.

Tutti i tatuaggi che ha sul corpo, ha confessato Achille, che sono legati ad un fatto o ad una persona, oppure ad una parte estetica come quelli giapponesi.