Chiara Ferragni contro Fedez: “me ne vado”, ecco cosa sta succedendo

Chiara Ferragni si scaglia contro Fedez e gli dice “me ne vado”: ecco cosa sta succedendo tra una delle coppie più famose del momento.

Cosa succede ai Ferragnez? Quella composta da Chiara Ferragni e Fedez è sicuramente una delle coppie più famose (e ricche) del momento, in vista non soltanto per le loro attività lavorative, ma anche per le loro continue battaglie sociali.

Proprio a pochi giorni dall’arrivo della docu-serie su di loro, The Ferragnez (che sbarcherà in streaming su Amazon Prime Video il 9 dicembre con i suoi otto episodi), pare però che tra i due ci siano degli attriti.

A quanto pare infatti, la Ferragni si sarebbe scagliata contro il marito minacciandolo apertamente di andarsene; ecco cosa succede tra la coppia, che come al solito finisce sempre al centro della cronaca.

Chiara Ferragni contro Fedez in diretta: “Me ne vado”

Anche le coppie più affiatate, e continuamente sotto i riflettori, litigano; battibecchi sono normali e molto spesso ravvivano il rapporto, anche se tutti preferiremmo evitarli.

Il litigio fra il rapper e l’imprenditrice è andato in onda in diretta, sul canale Twitch di Fedez (“Zedef”, web tv lanciata dallo scorso novembre); Fedez è solito organizzare live dove chiacchiera liberamente coi suoi follower di diversi argomenti, e molto spesso lo raggiunge anche la Ferragni.

Nel corso di una recente puntata, i due si sono presentati insieme ma non curanti delle telecamere hanno avuto un battibecco che ha colpito i fan; a far stranire la Ferragni un rutto in diretta di Fedez, un gesto che a quanto pare non è andato già all’imprenditrice.

“Al prossimo me ne vado. Anche Leo li fa, è una cosa orrenda. Lui rutta perché tu continui a ruttare” le parole della Ferragni, che ha strigliato il marito evidenziando anche il “cattivo esempio” dato al piccolo figlio.

Il rapper prova a giustificarsi, ma Chiara pare non dare occasione di replica e lancia la stoccata finale: “E’ colpa tua, lo dice lui che fa come papà” l’ha ripreso ancora l’influencer, che poi ha subito chiuso la discussione con un “basta” imperativo.

Durante la diretta la Ferragni ha avuto modo di parlare anche di sesso, ancora una volta lasciando un po’ perplesso il marito. I fan hanno chiesto a Chiara quale fosse il momento di sesso più bello che avesse mai vissuto; pronta la Ferragni che ha risposto “Quello da sola”, spiazzando Fedez che dopo la ramanzina si è trovato a dover subire un altro “colpo”.

Ovviamente, come facilmente intuibile, nulla di grave fra i due; comuni battibecchi che nascono in una coppia sposata, soprattutto quando si hanno i figli. Solo pochi mesi fa, i due erano stati colti a litigare in maniera molto più plateale sullo yacht dell’amico Diego Della Valle in Costiera Amalfitana; lì la Ferragni è scoppiata a piangere e Fedez si allontanava continuamente.