Grande Fratello Vip: ecco chi entra il giorno di Natale, incredibile

Grande Fratello Vip in onda anche il giorno di Natale, come regalo entra nella casa uno dei volti più famosi della Mediaset: ecco chi è.

Nonostante i cachet pagati, pare non essere un’edizione esalta questa per il reality condotto da Alfonso Signorini, almeno per quanto riguarda gli ascolti; lo share sarebbe molto più basso del previsto e, a quanto pare, la produzione avrebbe invitato i concorrenti a mettersi maggiormente in gioco.

Per tutti gli spettatori però, il Grande Fratello Vip pare aver ora preparato una grandissima sorpresa; non soltanto si andrà in onda il giorno di Natale, ma nella casa di Cinecittà entrerà uno dei volti Mediaset più noti e amati di sempre. Il nome è veramente incredibile.

Grande Fratello Vip anche a Natale, chi entra nella casa

Nuovo record anche per questa sesta edizione del GF Vip, quindi; dopo l’edizione più lunga di sempre dello scorso anno, Alfonso Signorini potrebbe raggiungere un nuovo traguardo andando in onda nella giornata più magica dell’anno, quella di Natale, anticipando la puntata del 27 dicembre proprio al 25 dicembre, per una gran festa in compagnia dei “vipponi”.

L’idea però pare non piacere a molti, soprattutto alle opinioniste; sebbene i concorrenti siano già nella casa, in molti altri in studio non sarebbero disposti a trascorrere una giornata di festa lavorando.

Ecco quindi che è stata proposta l’idea di registrare una puntata, anche se l’opzione pare non convincere il conduttore; in ogni caso, quello di Natale sarà un appuntamento imperdibile con grandissimi ospiti, una su tutti Maria De Filippi.

La storica conduttrice Mediaset è da sempre amica di Alfonso Signorini e dunque, per l’occasione, potrebbe far visita ai concorrenti portando sicuramente tanto spettacolo.

Le novità però non finiscono qui: visto che a Natale sono tutti più buoni, che sia in diretta o tramite registrazione, la produzione del GF Vip farà un regalo agli inquilini che non soltanto si troveranno a realizzare una sorta di musical a tema, ma dovranno far fronte ad un sensazionale ripescaggio.

A quanto pare, tutti i vip eliminati fino a questo momento avranno la possibilità di decidere se rimettersi o meno in gioco; a quel punto, sarà il pubblico, tramite televoto, a decidere chi far rientrare nella casa.

In attesa della puntata speciale natalizia, pare sia tutto pronto per l’entrata nella casa di Valeria Marini, Giacomo Urtis (chirurgo dei vip), Ferdinando Giordano e Biagio D’Anelli; questi ultimi due sono stati protagonisti dell’edizione normale del reality, mentre invece la Marini è una veterana del GF Vip. A dicembre invece dovrebbero entrare nella casa due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo e Vera Gemma.