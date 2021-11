Ecco un rompicapo da risolvere in pochi minuti: riesci a capire da dove esce per prima l’acqua? La soluzione ti sembrerà incredibile

Oggi ti proponiamo un nuovo rompicapo visivo che è diventato virale in pochissimi giorni. Dovrai indovinare da quale rubinetto esce per prima l’acqua. Ma dovrai risolverlo in pochi minuti, non hai tutto il tempo del mondo.

In questo rompicapo potrai certamente svagare la mente e, perché no, mettere alla prova le tue abilità logico-visive, tenendo allenata la mente e sconfiggendo la noia. Riesci a capire da dove esce per prima l’acqua? Risolvi il rompicapo in poco tempo e sfida i tuoi amici.

Da dove esce per prima l’acqua? Risolvi il rompicapo

I rompicapo matematici sono sempre stata una grande sfida per l’essere umano moderno. La matematica e la logica sono materie tanto complicate quanto affascinanti. Oggi ti proponiamo un rompicapo sulla quale dovrai rimuginare e trovare in fretta la soluzione: riesci a capire da dove esce per prima l’acqua?

Se vuoi provare ad affrontare una sfida entusiasmante e, allo stesso tempo, mettere alla prova la tua mente, allora buttati nella risoluzione di questo rompicapo. Avrai due sole possibilità: risolverlo e sfidare i tuoi amici o gettare la spugna e leggere la soluzione.

Se vuoi possiamo anche provare a darti un aiuto, fornendoti un prezioso indizio. Nonostante il rompicapo preveda che la soluzione venga data in soli 30 secondi, non gettare la spugna se non ci riesci e leggi questo indizio.

I rubinetti indicati dalle lettere A-B-C-D sono collegati a tubi di forme diverse tra loro. Tu dovrai indovinare e capire da dove esce per prima l’acqua, magari aiutandoti con questo prezioso e particolare indizio: fatti guidare dai principi della fisica!

Se pensi di aver risolto il rompicapo e vuoi controllare se hai indovinato, oppure se non riesci proprio e non hai voglia di continuare, qui di seguito ti forniamo la soluzione all’enigma: il rubinetto da cui esce per prima l’acqua è il C.

Escludendo infatti il rubinetto A, in quanto chiuso, e il rubinetto B, troppo tortuoso e intricato per far sì che l’acqua esca da lì per prima, resta solo il rubinetto D. Ma proprio quest’ultimo ha una parte di percorso in verticale, in cui l’acqua non riuscirebbe a salire: dunque la soluzione è il rubinetto C.