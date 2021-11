Lorella Cuccarini: la sua villa è un sogno ad occhi aperti

Vediamo meglio insieme la bellissima casa della nota Lorella Cuccarini, che vi lascerà senza parole veramente.

Iniziamo con il dire che lei è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata e conosciuta, stiamo parlando dell’insegnate di Amici, Lorella Cuccarini.

Ma avete mai visto in che bellissima villa abita? Eccola qui rimarrete sotto shock per la sua eleganza.

Come sappiamo la carriera di Lorella è davvero lunghissima, ed ha ricoperto mille ruoli, dalla cantante alla ballerina, alla showgirl, alla conduttrice televisiva.

Lorella Cuccarini: incantevole casa

Per chi non lo sapesse, Lorella vive a Roma insieme alla sua famiglia bellissima, e molto spesso le capita di condividere momenti della sua vita quotidiana, che mostrano anche angoli della sua incantevole casa.

La sua villa è completamente immersa nel verde, e si sviluppa su ben 3 livelli, ed il verde la fa da padrone.

Nella sua splendida casa troviamo un cane ed un gatto che si possono muovere in totale libertà.

Non sappiamo con precisione dove si trovi questa incantevole casa, ma sappiamo che è tra Roma e la sua provincia, dove può rilassarsi, in questo caso, ogni volta che finisce una puntata di Amici.

Tutto il verde che c’è, tra alberi, cespugli e quant’altro sicuramente la fanno rilassare e distendere dopo le fatiche televisive.

Per quanto riguarda l’interno troviamo molto legno, dal pavimento al soffitto, ci sono poi delle enormi vetrate che fanno entrare tutta la luce.

Troviamo anche un piccola palestra che Lorella utilizza per rimanere in splendida forma come sempre.

Per il gatto, c’è anche un’aria dedicata dove trova un tiragraffi dove si può divertire senza fare troppi danni.

Insomma un posto incantato che permette a Lorella di rigenerarsi e di vivere in totale relax i momenti speciali che condivide con la sua famiglia in casa.

E voi avevate mai visto la sua incredibile abitazione nei pressi di Roma? Cosa ne pensate della casa di Lorella Cuccarini?