Finalmente FBI 4 torna sulla Rai. Ci attendono avvincenti ed emozionanti episodi del poliziesco americano. Ecco alcune anticipazioni

Dopo un’assenza durata quasi 6 mesi, finalmente FBI 4 torna sulla Rai. I telespettatori potranno infatti godersi comodamente sul divano la prossima stagione dell’avvincente poliziesco con Missy Peregrym, dopo la brusca interruzione.

La quarta stagione di FBI debutterà dunque su Raidue e, come accadeva per le scorse edizioni, verrà trasmesso sulla seconda rete del servizio pubblico italiano durante il consueto slot del sabato sera, subito dopo il termine di S.W.A.T. 4.

Ecco le anticipazioni di FBI 4

Insieme alla bellissima notizia del ritorno in Rai del poliziesco FBI 4, arrivano anche alcune anticipazioni che parlano di quello che succederà nelle prossime puntate. Alcune indiscrezioni, infatti, terranno con il fiato sospeso molti telespettatori, che non vedono l’ora di vedere al lavoro gli agenti dell’intelligence.

LEGGI ANCHE –> ELISA ISOARDI IN LACRIME PERCHÈ NON LAVORA, ECCO COSA HA RIVELATO

Il primo episodio della quarta stagione di FBI, intitolato “All That Glitters”, andrà in onda sabato 8 gennaio a partire dalle 21:05. Il palinsesto del poliziesco americano andrà avanti, rinnovandosi ogni settimana fino ai mesi estivi, quando verrà trasmessa la puntata finale della stagione.

Secondo le recenti anticipazioni, la Rai trasmetterà anche gli episodi, ancora inediti, del secondo spin-off del poliziesco: FBI International. La serie andrà in onda dall’8 gennaio, subito dopo le puntate di FBI. La trama parlerà di alcuni agenti che avranno il compito di ritrovare e neutralizzare tutte le minacce che mettono in pericolo i cittadini americani.

Dunque, le programmazioni di FBI 4 e del suo spin-off FBI: International sono in questo momento chiare e ben delineate, c’è ancora un alone di mistero che avvolge il futuro di FBI: Most Wanted. Dopo la prima stagione, trasmessa dal 5 agosto al 2 settembre 2021, non ci sono state ancora alcune novità da parte di Italia 1.

LEGGI ANCHE –> STEVEN ASSANTI DI “VITE AL LIMITE”: DA 370 KG AD OGGI, IRRICONOSCIBILE

Tuttavia, è possibile ipotizzare che la Mediaset farà i suoi annunci riguardo la serie che vedranno la proposta dei nuovi episodi a partire dai primi mesi del 2022. L’appuntamento, dunque, è per sabato 8 gennaio 2022, a partire dalle 21:05.