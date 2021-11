Se cerchi un test visivo abbastanza difficile, eccoti accontentato: dovrai riuscire a trovare il ladro in questa immagine. Ce la farai?

Guardia e ladri era uno dei giochi più popolari che si faceva quando eravamo bambini. Oggi vi proponiamo uno test visivo che ripropone proprio quel famoso e divertente gioco che vedeva i bambini diversi nel gruppo delle guardie e in quelli dei ladri.

In questo test visivo, dovrai fare la parte della guardia e, di conseguenza, dovrai riuscire a trova il ladro. Sarà una sfida che ti porterà a rivivere quei bei momenti passati a rincorrere gli amici “ladri” o a scappare da chi impersonava le guardie. Pensi di riuscirci?

Test visivo: trova il ladro in questa immagine

Il test visivo che ti proponiamo oggi è molto intuitivo: dovrai guardare l’immagine che ti abbiamo proposto in alto e riuscire a trovare il ladro. Nella foto è raffigurata un’allegra festa in maschera. C’è chi sorseggia una bevanda e chi scambia quattro chiacchiere. Ma tra di loro si aggira un ladro, riesci a trovarlo?

Se osservate bene l’immagine, c’è evidentemente un ladro tra i personaggi presenti. Ma, attenti, nulla è così scontato e ci sono moltissimi elementi che possono trarre in inganno e potrebbero portarti a dare la risposta sbagliata a questo test visivo.

Se non siete ancora riusciti a trovarlo e desiderare avere un piccolo aiuto da noi, allora siamo pronti a darvi un prezioso indizio che probabilmente vi indicherà la strada della soluzione: non lasciatevi ingannare dalle maschere dei personaggi, ma state attenti a quello che alcuni di loro stanno facendo. Nel dubbio, vi mostriamo un’immagine zoomata.

Come abbiamo detto inizialmente, questo test visivo che vi richiede di trovare il ladro nell’immagine non è così facile e la soluzione non così scontata. Ma con gli indizi che vi abbiamo fornito dovreste riuscire a risolvere l’enigma.

Se avete trovato la risposta e volete capire se avete indovinato o meno, vi forniamo la soluzione: il ladro è la donna al centro vestita di blu, con degli stivaletti rossi e indossa un frontino con un paio di orecchie viola. Nella scena dell’immagine, sta rubando qualcosa nelle tasche dell’uomo vestito da ninja: un vero e proprio ladro dunque.