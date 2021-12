La cioccolata calda è una delle bevande più buone che si possono gustare nel periodo invernale, ma risulta anche incredibilmente benefica.

Nonostante la cioccolata calda sia un alimento particolarmente calorico, sembra che apporti ottimi benefici al nostro organismo. Nel corso degli anni, la cioccolata – inizialmente demonizzata da dietologi e nutrizionisti – ha conquistato oggi il valore che merita: il cacao è uno degli alimenti più benefici che esistano al mondo. Esso infatti è ricco di lipidi, proteine, amminoacidi essenziali, alcaloidi, ossalati, calcio, magnesio, vitamina B e serotonina. Alcune fonti mediche inoltre, classificano il cacao come alimento anticancerogeno, grazie alla presenza dei polifenoli che rallentano il processo di degenerazione delle cellule malate.

Se mangiato in grandi quantità, ovviamente porta un’assunzione esagerata di calorie, ma se consumato con parsimonia, è consigliato addirittura nelle diete per il potere saziante ed energetico. Insomma, il cacao è un vero alimento magico che porta incredibili benefici al nostro corpo. Come se non bastasse, anche il cuore ne gioverà. Scopriamo insieme perché.

Cioccolata calda contro le malattie del cuore

Se preparata senza zucchero, con l’utilizzo del cacao amaro, la cioccolata calda può essere incredibilmente utile per rafforzare il nostro cuore e prevenirne le malattie. Questa proprietà benefica risiede nei flavonoidi (presenti nelle fave di cacao) che riducono il rischio di malattie coronariche e vascolari. Un recente studio dell’Osservatorio Nutrizionale Ogp ha confermato che il consumo di 60g di cioccolato fondente (minimo 70%) a settimana sono ottimi per contrastare l’ipercolesterolemia, l’ipertensione e malattie cardiovascolari.

“Il cioccolato non solo ha un effetto positivo sull’apparato cardiovascolare” – ha affermato Michela Barichella, membro del comitato scientifico Ogp – “ma induce una situazione di benessere e migliora la resistenza alla fatica e la concentrazione […] oltre che far bene al cuore, contiene molecole antiossidanti […] che hanno la capacità di proteggere le cellule, rallentandone l’invecchiamento e favorendo, di nuovo, la prevenzione cardiovascolare“.

Insomma, consumare cioccolato o berci una bella cioccolata calda, non solo sarà incredibilmente soddisfacente, ma permetterà al nostro corpo di fare una ricarica di vitamine e sostanze nutritive importanti per il corretto funzionamento del nostro organismo.