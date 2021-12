Termosifoni: ecco il metodo della brocca per togliere tutto lo sporco nascosto

Vediamo insieme un metodo incredibile per pulire in modo efficace veramente i termosifoni, al quale siamo sicuri non avevate mai pensato.

Iniziamo con il dire che in queste giornate freddissime, i termosifoni sono i nostri migliori amici.

Ma bisogna che siano puliti come tutto quello che c’è nella nostra casa, per stare noi meglio, vediamo quindi un metodo incredibile ed infallibile che in pochissimi conoscono.

LEGGI ANCHE —> Olio d’oliva: i mille utilizzi che non immagini!

E’ anche vero che utilizziamo molto spesso i nostri amati termosifoni anche per asciugare i panni, dato che con queste temperature molto spesso è difficilissimo.

Termosifoni: così si puliscono veramente

Ricordiamoci quindi di pulire, almeno una volta al mese, in modo profondo i nostri amati caloriferi.

Possiamo utilizzare, questo metodo davvero molto semplice, ma allo stesso tempo efficace, che in pochissimi conoscono.

Ma prima di iniziare il tutto, dobbiamo fare alcune cose importantissime, ovvero mettere degli asciugamani sotto al termosifone, ovviamente potete prendere anche quelli che sono sporchi e vanno lavati.

Dobbiamo avere anche una bacinella a portata di mano e sposarla mano mano che laviamo il nostro termosifone.

LEGGI ANCHE —> Cancro al seno: ecco le principali cause da non sottovalutare

Ovviamente, devono essere spenti e freddi, e prima che li riaccendiamo devono essere completamente asciutti.

Iniziamo quindi a vedere che cosa ci serve per questa pulizia incredibile e super naturale, allora, ci serve un cucchiaino di sapone di Marsiglia, 1 tazza di aceto d’alcool, acqua calda ed una brocca.

Come prima cosa mettiamo nella nostra brocca l’aceto, poi aggiungiamo l’acqua calda, che se fosse demineralizzata sarebbe ancora meglio, e poi le scaglie di sapone.

Mescoliamo un po’, se possibile con un cucchiaio di legno, il composto, ed inizierò a emanare un’ottimo odoro.

Versiamo quindi un po’ del composto in ogni fessura del nostro termosifone, ricordandoci di raccogliere l’acqua che esce sporca con la nostra bacinella.

Lasciate colare tutta l’acqua ed asciugate poi con un panno di microfibra, ed avrete un termosifone completamente nuovo.

Ovviamente fate attenzione in modo particolare se in casa avete un pavimento in marmo oppure in pietra naturale.

Siamo sicuri che sarete stupiti da quanto saranno puliti poi i vostri termosifoni, vi sembrerà di non averli mai puliti veramente.