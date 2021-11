Vediamo meglio insieme, secondo un recente studio, quali sono le principali cause del cancro al seno e come riconoscerle.

Iniziamo con il dire che questa malattia colpisce in modo particolare le donne, e per questo motivo in tantissime si chiedono quali possono essere le cause scatenanti.

Ricordiamo poi che, se viene diagnosticato precocemente ha anche una grande possibilità di guarigione.

Iniziamo con il dire che il fattore ereditario può far sviluppare il cancro, in base hai vari studi tra il 5 ed il 10% dei casi.

Cancro al seno: le principali cause

Per questo motivo è sempre importante conoscere la propria vita famigliare, ed effettuare controlli in modo sempre molto regolare, se ci sono dei precedenti.

Anche l’età conta molto in questo tipo di problematiche, specialmente se si hanno più di 50 anni.

Si inizia infatti a monitorare con frequenza particolare la salute del seno a partire dai 45 anni, in modo da trattare in modo precoce qualsiasi cosa venga trovata.

LEGGI ANCHE —> Lampadine al LED: quanto si risparmia veramente? Ecco la risposta

Ovviamente, anche la nostra storia personale conta, succede infatti che per le donne che ne hanno sofferto tra i venti ed i trent’anni torni nuovamente sotto forma di metastasi.

Anche l’estrogeno ed il progesterone, che controllano lo sviluppo del seno, sono alcuni fattori a rischio, in modo particolare per queste circostanze, ovvero: