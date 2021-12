Grande Fratello Vip, ecco chi lascerà a Natale: si avvicina il giorno della scelta per gli inquilini della casa di Cinecittà.

Si avvicina una data cruciale per tutti i partecipanti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come sappiamo, il reality show continuerà non soltanto per tutte le festività natalizie, ma anche per i mesi successivi, probabilmente fino a marzo/aprile.

Insomma, si prospetta nuovamente un’edizione lunghissima, capace forse di battere il record istituito da quella precedente; e mentre la produzione sta pensando a come mandare in onda il GF a Natale (se in diretta oppure tramite registrazione) alcuni “vipponi” potrebbero non esserci.

Grande Fratello Vip, chi lascerà a Natale? Si avvicina la data della decisione

Si avvicina sempre di più il giorno del 13 dicembre, momento nel quale originariamente si sarebbe dovuto concludere il reality, che come detto è stato prolungato per diversi mesi.

Proprio per questo, come già successo lo scorso anno, ai concorrenti verrà data la possibilità di scegliere se rimanere o meno nella casa, scegliendo la permanenza oppure il ritorno alla vita di tutti i giorni fuori dal programma; la scelta risulta ancora più significativa proprio perché si avvicinano le feste.

Sono molti i vipponi che stanno riflettendo sul da farsi, una scelta sicuramente non facile da prendere: per molti la tentazione di tornare a casa è forte, ma potrebbero successivamente pentirsi, specie dopo le festività, di aver abbandonato il gioco. A quanto pare, più di un concorrente ha già deciso di lasciare la casa: su tutti, Davide Silvestri, che parlando con Francesca Cipriani ha annunciato la sua decisione.

“Credo di non essermi risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto” spiega Silvestri, che poi si dice al momento senza stimoli e che quindi, per rispetto, preferisce lasciare il programma e magari il posto a qualcun altro, avendo bisogno di tornare alla propria vita.

Anche Carmen Russo è convinta di lasciare il programma, come era già trasparso da una precedente conversazione con la Cipriani stessa e Manila Nazzaro; la ballerina ha ribadito il suo punto di vista, avendo come suo primo pensiero la sua piccola bambina.

“Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti, parliamo di 3 mesi mica settimane. Voglio fare il Natale con loro due, non abbiamo nessun altro” spiega la Russo, che poi confessa di non avere più lo stesso entusiasmo, così come Silvestri, e che tutti quanti sono veramente “stanchi”.

Insomma, il 13 dicembre sarà veramente una data spartiacque per il reality, che si prepara a salutare Silvestri, la Russo e sicuramente qualche altro concorrente; Signorini dovrà trovare qualche colpo di scena per mantenere comunque “vivo” il programma.