Uomini e Donne: segnalazioni importanti su Armando, ecco cosa succede

Uomini e Donne, Armando Incarnato ancora una volta al centro delle polemiche: questa volta, le segnalazioni importanti sono su di lui.

Chi segue da tempo le vicende del dating show di Maria De Filippi ha ormai imparato a conoscere Armando Incarnato, storico cavaliere del parterre maschile del trono over.

Dalla personalità esuberante, Armando non soltanto ha fatto discutere per le sue frequentazioni, ma è anche noto per averne sempre una su tutti; recentemente, abbiamo visto gli attacchi ad Isabella Ricci e soprattutto a Marcello Messina, accusato più volte di avere una compagna fuori dal programma.

Negli ultimi giorni, l’Incarnato ha portato una foto di Marcello in studio, ma la sua “indagine” si è rivelata essere un buco nell’acqua; come al solito, pioggia di critiche su di lui, che pare non convincere ormai più nessuno. Ora però, le segnalazioni arrivano su di lui e si ritrova di nuovo al centro delle polemiche.

Uomini e Donne, importanti segnalazioni su Armando Incarnato: bufera sul cavaliere partenopeo

Stando alle anticipazioni, Armando è finito nella bufera a causa di alcune segnalazioni riguardanti la sua storica ex, Jeanette, di cui si era già anni fa, tanto che si è addirittura presentata in studio per parlare del suo rapporto con Armando e confermarne la conclusione.

Molte cose sembra però che non tornino nemmeno oggi, col profilo social di Janet che desta sospetti; al pubblico pare evidente come i due stiano insieme, tanto che sono arrivate continue segnalazioni anche agli altri protagonisti del programma, portando l’Incarnato nell’occhio del ciclone.

A quanto sarebbero arrivate nuove segnalazioni sui due, addirittura da qualche parente di Armando, un cugino di secondo o forse di terzo grado. “Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere” le parole arrivate a Deianira Marzano.

Armando, come si capisce da una foto postata dal cavaliere, è andato a farsi i capelli al salone di Jeanette, che tra l’altro lui stesso le ha regalato per ripagarla, a quanto lui stesso ha detto, del bene che gli ha fatto negli anni.

Il gesto ha insospettito tutti, anche se i due hanno sempre detto di essere rimasti in buoni rapporti; il fatto che vada proprio lì a tagliarsi i capelli potrebbe essere del tutto normale, ma i sospetti sono ancora forti.

Tra l’altro, resta la forte segnalazione del presunto parente di Armando, che darebbe i due come una vera e propria coppia; come reagiranno in studio, col cavaliere che non ha mai suscitato le simpatie di tutti?