U&D: ecco la scelta che ha stupito tutti, compresa Maria

U&D, la scelta stupisce tutti quanti, sia in studio che a casa compresa la stessa Maria De Filippi: ancora emozioni e soprese al dating show.

Le emozioni non finiscono per l’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne, amatissimo programma di Canale 5 che ormai da decenni intrattiene il pubblico. Quest’anno, abbiamo già assistito alla scelta precoce di Matteo, nonché all’allontanamento del tronista Joele e del cavaliere del trono over Graziano.

Mentre continuano ad infuriare le polemiche, Tina stuzzica Gemma e Ida incassa ancora nuove delusioni in amore, arriva una scelta che sorprende veramente tutti quanti. Ecco cosa è successo, col pubblico a casa e in studio rimasto di stucco: stupita anche la conduttrice Maria De Filippi, che proprio non si aspettava una scelta del genere.

U&D, la scelta che ha stupito tutti, compresa Maria De Filippi

Stando alle recenti anticipazioni, è scoppiato il caos all’interno di Uomini e Donne, che già quest’anno ha dovuto affrontare situazioni più che spinose. Questa volta, al centro della scena troviamo la tronista Andrea Nicole, che col suo coraggio, la sua educazione e grazia ha conquistato tutti quanti, in studio come a casa.

La sua scelta però, come riportato, pare abbia fatto parecchio discutere: come stiamo vedendo, la tronista è corteggiata da Ciprian e da Alessandro, coi due che la stanno mettendo parecchio in difficoltà.

Il preferito di tutti è sicuramente Alessandro, con Ciprian che continua a non convincere, specie l’opinionista Gianni Sperti; a quanto pare, tra poco la tronista farà la sua scelta, cogliendo tutti di sorpresa sia per il corteggiatore col quale è uscita, sia per il modo in cui è avvenuto.

A quanto pare infatti, Andrea Nicole ha scelto Ciprian, lasciando tutti senza parole; nonostante il favore di tutti, alla fine Alessandro dovrà tornare a casa ancora da single. A prescindere dal nome però, fa discutere il modo in cui è avvenuta la scelta della tronista.

Il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover anticipa come durante una recente registrazione, la tronista sia entrata direttamente con Ciprian, senza prendersi il momento a centro studio dedicato alle scelte.

Ciprian si sarebbe recato da Andrea Nicole senza avvisare la redazione, coi due che avrebbero passato anche la notte insieme; arrivati in studio, i due hanno probabilmente avuto modo di spiegare la situazione, e di farlo ufficialmente come coppia.

Probabilmente è stata proprio l’intraprendenza di Ciprian a sciogliere finalmente i dubbi della tronista, con Alessandro che a quanto pare non ha preso benissimo questa scelta avvenuta in modo piuttosto “anormale”.

In tutto questo, la De Filippi sarebbe rimasta molto delusa dal comportamento dei due, scatenando anche le critiche dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari; i due non si sono trattenuti e ci sono andati giù pesanti. Alessandro è rimasto completamente sconvolto, mentre Andrea Nicole non ha trattenuto le lacrime davanti alle critiche, che probabilmente non si aspettava.

A prescindere dalle polemiche, Andrea Nicole lascerà quindi il programma, col suo trono che probabilmente, stando a quanto trapela, verrà occupato da una nuova donna non estranea al mondo dello spettacolo. Nelle prossime puntate, ne vedremo sicuramente delle belle.