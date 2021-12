Love is in the air: Eda e Serkan si dichiarano guerra

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nell’appuntamento di oggi per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Come tutti noi sappiamo, tutti i giorni, o quasi, possiamo vedere che cosa succede nello studio della ArtLife.

Cerchiamo di capire, quindi, oggi 2 dicembre, tra Serkan ed Eda, come stanno andando le cose, dopo essersi rivisti.

Iniziamo con il dire che la bellissima coppia che formavano un tempo, sembra forse un lontano ricordo.

Eda e Serkan in guerra

Hanno infatti discusso in modo molto animato, portando fuori dei vecchi problemi che non avevano mai risolto, mettendo anche in pericolo il lavoro che stanno svolgendo in questo momento.

I due, ovviamente cercano aiuto nei loro amici, ovvero Engin e Piril che volevano passare una serata romantica solamente tra loro due.

Serkan, arriva di tutta fretta a casa loro, e chiede di parlare con l’amico di sempre di quello che gli è appena successo con Eda.

Si mette nel salotto con loro ed inizia a parlare di tutto quello che è successo, i due amici, sembrano rassegnati che non andrà via molto presto da casa loro.

Piril, che ha capito che non potrà cenare in modo romantico, come aveva sperato con il suo Engin, conforta Eda.

In questo momento, Eda inizia a pensare a quanto Kiraz sia simile al padre Serkan, ovvero non solo i gusti, ma anche i modi di fare sono molto simili.

La giovane è davvero spaventata di dover dire la verità alla figlia ed a Serkna, ne mentre Aydan cerca di comunicare a Serkan il vero rapporto che c’è tra lei e Kemal, ma non ci riesce.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito dal lunedì al venerdì al solito orario, ovvero intorno alle 16.55 su Canale 5.