U&D: Amalia dopo 15 anni è completamente diversa, eccola

U&D, vi ricordate di Amalia? Dopo 15 anni di distanza dalla sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi è completamente diversa.

Il programma di Maria De Filippi, ormai da due decenni, è seguitissimo dal pubblico e, oltre a permettere di trovare l’anima gemella, porta ai vari partecipanti tantissima notorietà.

Molti volti noti del mondo dello spettacolo di oggi sono passati per Uomini e Donne, e risultano ancora seguitissimi dal pubblico; ultimi casi quelli di Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che si sono ritrovate ora all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma tornando indietro nel tempo, vi ricordate della corteggiatrice Amalia, protagonista di un’edizione di ben quindici anni fa? Eccola oggi.

U&D, Amalia oggi dopo 15 anni: eccola

Correva l’anno 2005 quando Amalia Roseti faceva il suo esordio negli studi Mediaset come corteggiatrice di Luca Dorigo, uno dei tronisti di quell’edizione; la giovane si fece notare per un “no” forse troppo frettoloso al tronista, seguito poi da un ripensamento.

Amalia si è ripresentata in studio e fu proprio la scelta del tronista; alla fine però, Dorigo non si è rivelato essere l’uomo della sua vita e i due hanno preso strade differenti. Amalia, lasciatasi poi alle spalle l’esperienza di Uomini e Donne, ha completato gli studi diventando una business woman; ad oggi, vive a Londra, è sposata ed ha due bellissimi bambini.

Lei stessa, in una recente intervista a Today, ha parlato della sua vita e dei tanti traguardi raggiunti, ripercorrendo coi ricordi anche la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi.

“Sono una mamma presente all’interno del circuito scolastico, aiuto negli eventi per le charity e poi sono una business woman impegnata come pr, social media manager e digital pr. Già in Italia avevo iniziato a lavorare con mio marito come pr e ho proseguito” spiega Amalia, che si è innamorata della città britannica dopo una vacanza. Quanto al programma invece, ha dichiarato di essersi messa in gioco, allora ventenne, per tentare una carriera nel mondo dello spettacolo.

“Avevo fatto quell’estate un programma su Italia 1 con Daniele Bossari, poi feci il provino per Uomini e donne, non sapevo quello che mi sarebbe accaduto, ma avevo il piacere di fare qualcosa in ambito televisivo e l’ho fatto” spiega la donna che rivela come col programma la sua vita è decisamente cambiata.

Dopo essere uscita dal dating show, ha infatti partecipato a La pupa e il secchione e Buona domenica con Maurizio Costanzo, arrivando anche a realizzare una sit com con Enzo Salvi.

Quanto alla scelta di recarsi dalla De Filippi quindi, la rifarebbe di sicuro: “Lo rifarei eccome, è stata l’esperienza più bella e più forte della mia vita, di crescita personale, ho imparato ad interagire con tante persone” le parole di Amalia, che ripensando alla sua esperienza cambierebbe il modo di porsi.

Leggi anche –> Amici: LDA sembra aver smesso il rapporto con lei, all’improvviso!

Uomini e Donne le ha permesso anche di stringere diversi legami, tra cui quello con Floriana Carrozzo, l’ex corteggiatrice di Salvatore Angelucci; le due hanno veramente condiviso tanto, anche se poi si sono un po’ perse.

Leggi anche –> Gf vip: l’abbandono della bellissima Vip è imminente? Ecco la verità

“Dopo il programma ci siamo perse ma ci siamo anche e la scorsa estate sono stata a casa sua per due settimane, in occasione del suo matrimonio” conclude l’ex-corteggiatrice.