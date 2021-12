Bellita ha preso coraggio e si esibisce, superando le paure. Ecco cosa succederà nella prossima puntata di Una vita

Le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita sono arrivate, anche questa volta, puntualissime. Per gli appassionati della soap opera spagnola che desiderano avere qualche informazione in anteprima, ci sono buone notizie per quanto riguarda le condizioni di Bellita.

La cantante, infatti, ha decide di affrontare i suoi timori e Bellita si esibisce superando le paure. Secondo le anticipazioni, l’artista riuscirà a regalare una splendida esibizione ai suoi spettatori. Ecco cos’altro succederà nelle prossime puntate di Una Vita.

Anticipazioni di Una Vita: Bellita si esibisce superando le paure

Ci sono buone notizie in casa Dominguez. È appena arrivata una lettera da parte di Cinta, la figlia di Bellita, che creerà nella cantante una grande commozione. Nella lettera la donna parlerà della sua nuova vita e della gravidanza. Saranno proprio questi aspetti che permetteranno a Bellita di prendere esempio e provare a ricominciare.

LEGGI ANCHE –> ELISA ISOARDI IN LACRIME PERCHÈ NON LAVORA, ECCO COSA HA RIVELATO

La cantante, infatti, sta attraversando un periodo difficile a causa della sua afonia che le ha tolto la voce e non le permette più di cantare. Da allora, infatti, Bellita si rifiuta di cantare in pubblico e di esibirsi nelle sue canzoni. Ma la lettera di Cinta ha cambiato tutto.

Grazie a quella commovente missiva, infatti, Bellita deciderà di esibirsi superando le paure e accetterà di cantare in un grande concerto. Ma non andrà bene e, purtroppo, Bellita perderà nuovamente la voce davanti al suo pubblico.

Il mutismo di Bellita lascerà senza parole Alodia, Casilda,Jose e jacinto, che avevano organizzato tutto, sperando nella rivalsa della donna. Ma la Del Campo affermerà di aver perso di nuovo la voce e sarà ancora una volta la paura a causarla.

LEGGI ANCHE –> STEVEN ASSANTI DI “VITE AL LIMITE”: DA 370 KG AD OGGI, IRRICONOSCIBILE

Ma, alla fine, ci sarà il colpo di scena: nonostante le difficoltà, Bellita si esibisce superando le paure. La cantante regalerà infatti una performance spettacolare. Per guardare la performance di Bellita, l’appuntamento è come sempre alle 14:10 su Canale 5.