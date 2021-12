Il paradiso delle signore: Vittorio e Tina si baciano?

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo per quanto riguarda l’amata soap opera che si svolge nel noto grande magazzino milanese.

Anche oggi, 2 dicembre, abbiamo modo di vedere un nuovo ed interessante episodio per quanto riguarda la soap opera Il Paradiso delle signore.

Cerchiamo di capire insieme a che punto si trova la storia tra Vittorio e Tina, e tutto quello che succede al Paradiso.

Iniziamo con il dire che Agnese ha fatto una promessa alla figlia Tina davvero difficile, ovvero che non vedrà più Armando.

Vittorio e Tina è amore?

Ma i sentimenti della sarta per il capo magazziniere sono davvero molto forti, ma Salvatore, che non conosce nulla di quello che è successo ha proposto di andare tutti i Germania per passare in Natale con il padre.

Agnese, ovviamente cercherà il modo che questo non avvenga e le rimarrà difficile mantenere il segreto.

Per quanto riguarda, invece, la sfilata che si è tenuta al Paradiso è stata un vero e proprio trionfo.

Flora, quindi è riuscita ad avere un enorme successo, e questo potrebbe essere solo l’inizio della sua carriera.

Anche Tina è molto contenta di come è andata la serata e del suo contributo che ha fornito, e rimasta da sola con Vittorio, i due sono sempre più vicini, fino a che le loro labbra non si toccano.

Ma proprio pochissimo prima che scatti il vero e proprio bacio si allontanano, perchè nessuno dei due sembra aver dimenticato il proprio passato.

Storia diversa, invece per Umberto, che sembra non aver alcun problema a tradire la Contessa, anche perchè non riesce a dimenticare il bacio con Flora.

La giovane, sembra proprio che ha fatto breccia nel suo cuore, e per cercare di dimenticare l’accaduto, il Commendatore di rifugia nelle braccia di Adelaide.

Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi episodi per quanto riguarda il nostro amatissimo Paradiso delle signore.