Proviamo a fare questo indovinello linguistico: vediamo quando sei intelligente ed acuto. Ecco il quesito a cui devi rispondere.

“Quando sono troppo leggere non le accetta nessuno” – sai di cosa stiamo parlando? In questo caso siamo di fronte ad un test linguistico, dovrai quindi ricercare la soluzione nella tua grammatica, dialettica e sintassi e capire a cosa si riferisce l’indovinello. Non è particolarmente semplice, proprio perché la domanda risulta vaga e può riferirsi a qualunque cosa. Proviamo però a ragionare insieme, stiamo parlando di qualcosa che si accetta. Cosa non si accetta se viene detto in modo troppo leggero? Ecco la soluzione.

Indovinello – Soluzione

La soluzione è dietro l’angolo, esiste una parola che va detta solo se sentita veramente. La parola di cui stiamo parlando deve venire dal cuore, va espressa in modo autentico e sincero. In genere si esprime dopo aver sbagliato, dopo aver avuto un comportamento scorretto, anche se non c’era l’intenzione. Avete capito di cosa stiamo parlando? La parola è SCUSA. Non va detto in modo leggero, altrimenti non vengono accettate.

Avete mai chiesto scusa in modo poco sentito? Sicuramente la persona di fronte a voi non avrà reagito bene a quelle scuse mal assortite. Questi indovinelli sono particolarmente divertenti soprattutto una volta che si scopre la soluzione. La maggior parte delle volte, i giocatori non ci arrivano proprio per l’incredibile ovvietà della risposta che li manda fuori strada. Si pensa a soluzioni assurde e paradossali, quando invece la risposta è sempre sotto il nostro naso. Eravate riusciti a capirlo? Nel caso in cui abbiate fallito, non temete, magari vincerete al prossimo tentativo.