Mettiti alla prova con questo rompicapo: prova a scovare la stella nascosta nell’immagine, se ci riesci hai grandi capacità visive!

Ami le sfide? Ti piace metterti costantemente alla prova? Allora ecco il gioco perfetto per te, un test davvero difficile! Meno del 10% delle persone è riuscito a risolvere questo rompicapo: riuscirai a trovare la stella a cinque punte nascosta nel disegno geometrico? Provaci!

Ecco un nuovo rompicapo per i nostri lettori. Questa volta non si tratta di un problema di logica, dove serve ragionare e concentrarsi per trovarne la soluzione. I consigli per provare a risolvere questo gioco quindi sono diversi: non ti servirà più trovare un posto tranquillo e silenzioso dove riflettere, ma uno smartphone o un computer sul quale visualizzare nel migliore dei modi l’immagine qui sopra. Questo perché stavolta stai per affrontare una sfida visiva: invece che l’intelletto dovrai aguzzare la tua vista!

Risolvere questo rompicapo non è affatto semplice, tante persone si arrendono prima di aver trovato la stella a cinque punte nascosta tra le geometrie colorate di questa immagine. Sarà il tuo caso? Vediamo se sei abbastanza perseverante per continuare fino a che l’avrai trovata!

Rompicapi: la ginnastica per la mente

Cercare di trovare la soluzione a diversi rompicapi fa estremamente bene al cervello, lo mantiene attivo e giovane! Inoltre, questi giochini allena-cervello ci permettono di pensare in modi sempre diversi, attivano il cosiddetto ‘pensiero laterale‘, cioè un approccio particolare che consiste nell’osservazione del problema da diverse angolazioni al posto della modalità tradizionale che prevede invece di concentrarsi su una soluzione diretta al problema. Lo sapeva bene Samuel Loyd, americano nato nel 1841: Loyd era uno scacchista e compositore di enigmi matematici. È stato proprio lui a ideare l’enigma che stai provando a risolvere!

Ricorda bene che per risolvere questo rompicapo non c’è fretta: prenditi tutto il tempo che vuoi ed osserva bene i piccoli segmenti colorati dell’immagine. Quando pensi di essere pronto, scorri più in basso e troverai la soluzione. Ma, attenzione! Vietato barare: scorri nel testo solo quando avrai trovato la soluzione o in caso tu abbia deciso di arrenderti!

Rompicapo con la stella a 5 punte: la soluzione

Bene, se seri arrivato fin qui vuol dire o che ti sei arreso oppure che sei tra quella piccola percentuale di persone che è riuscita a trovare la soluzione!

La stella si trova nell’angolo in basso a sinistra della figura, come indicato dall’immagine sotto.

Eri riuscito a trovarla? Prova a condividere questo rompicapo con i tuoi amici per vedere se riescono a risolverlo!

