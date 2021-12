Love is in the air anticipazioni: Eda è vicinissima a Baruk

Vediamo meglio insieme che cosa succede nell’appuntamento di oggi, 8 dicembre per quanto riguarda la nostra amata soap opera.

Come tutti i giorni, anche se oggi è festa, abbiamo modo di assistere ad una nuova ed interessante puntata per quanto riguarda Love is in the air.

Cerchiamo quindi di capire bene insieme che cosa sta succedendo ad Eda e se effettivamente si allontanerà da Serkan.

Iniziamo con il dire che il bel imprenditore della ArtLife, ha deciso di non partire e di rimanere a Sile, dove può stare vicino alla sua amata Eda, che ha rivisto dopo molti anni.

Eda è vicinissima a Burak

Ma la giovane è preoccupata che lui possa scoprire tutta la verità sulla piccola Kiraz, e per questo motivo si fa aiutare da Melek e da Ayfer.

Insieme cercano di creare un piano perfetto che possa togliere l’attenzione di Serkan sulla piccola e si concentri sul corteggiare Eda.

Ma Serkan, ovviamente è curiosa di sapere alcune informazioni sulla figlia di Eda, e quando fa un’altra domanda, Melek e Ayfer rispondono immediatamente.

La prima, infatti si finge madre di Kiraz e confessa che il padre è Burak, Eda nel mentre è sempre più preoccupata che Serkan scopra che la piccola è sua figlia.

Eda, trova un po’ di conforto per le sue paure ed ansie nell’amico Burak che le è sempre stato vicino, ma che ha una cotta per lei da tanto tempo.

E dopo ben 5 anni, Eda per la prima volta confessa tutti i motivi della rottura del suo rapporto, che sembrava perfetto, con Serkan.