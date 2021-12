Silvia Toffanin: ecco la sua abitazione da sogno a Portofino

Silvia Toffanin, avete mai visto la sua abitazione da sogno a Portofino? Ecco la casa delle vacanze che costa veramente una cifra da capogiro.

Dopo gli esordi come modella, con la partecipazione a Miss Italia e poi il successivo esordio in tv come “letterina” di Passaparola (insieme, tra le altre, a Ilary Blasi) Silvia Toffanin ha trovato una doppia stabilità in Mediaset.

Oltre ad aver ottenuto la conduzione di Verissimo infatti (che dal 2004 porta avanti sino ad oggi, addirittura quest’anno con un appuntamento raddoppiato) la conduttrice ha trovato l’amore fra le braccia dell’Amministratore Delegato dell’azienda, Pier Silvio Berlusconi.

I due hanno formato una famiglia stabile solida, con tanto di figli; ma sul versante economico, avete mai visto la casa da sogno a Portofino che possiede la conduttrice? Eccola, il valore è veramente da capogiro.

Silvia Toffanin, l’abitazione da sogno a Portofino

Tra i più importanti imprenditori italiani, Pier Silvio è sicuramente uno degli uomini più in vista; d’altro canto, la Toffanin non è da meno, essendo uno dei volti storici della nostra televisione ormai da decenni.

Per rilassarsi lontano dai riflettori e ricaricare le batterie, i due hanno deciso di acquistare una casa veramente da sogno a Portofino, celebre località turistica nella Riviera ligure, a sud-est di Genova.

Quella della coppia Berlusconi-Toffanin è una vera e propria fortezza, una villa da sogno nella quale trascorrere spensierate giornate di vacanza insieme alla propria famiglia o magari in compagnia di amici.

Sin vedendola dall’esterno, la dimora appare subito come un castello fiabesco, ostentando lusso anche dalle sue pareti esterne; poche informazioni trapelano per quanto riguarda gli interni della casa, ma siamo sicuri che siano sicuramente abbinati, e all’altezza, della maestosità della costruzione architettonica visibile da fuori.

La casa è nello specifico situata nella zona Est di Genova, tra Golfo Paradiso e il Tigullio; la villa si erge su una grande roccia, che dona ancor di più al luogo una grandezza sublime, da fortezza medievale dal forte carattere fiabesco.

Leggi anche –> La Casa di Carta: Ursula Corberó alla premiere è spettacolare con le sue donne

I due, impegnatissimi col lavoro, avranno sicuramente poco tempo per soggiornare in questa meravigliosa dimora, ma sicuramente quando ne hanno la possibilità si godono pienamente tutta la bellezza di questa costruzione.

Leggi anche –> Striscia la notizia: ecco cosa sta succedendo alle veline che mancano da giorni

Nel frattempo, sperando in prossime vacanze, la Toffanin si gode il successo del suo Verissimo, che nel week end domina su Canale 5 grazie ad ospiti di alto livello; per questa settimana, presenti in studio anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli.