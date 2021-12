Sono giorni che le veline mancano all’appello. Ecco cos’è successo veramente alle due ex allieve di Amici, Giulia e Talisa.

Sono passati giorni ormai dall’ultima apparizione delle veline di Striscia la Notizia, Giulia e Talisa. Le due ballerine, ex allieve di Amici di Maria De Filippi, mancano all’appello da diverso tempo, tanto che – pochi giorni fa – erano state sostituite dalle veline delle passate edizioni (Shaila e Mikaela). Un percorso quello di quest’anno che sta risultando particolarmente difficile per il programma di Antonio Ricci: recentemente, i conduttori Vanessa Incontrada e Alessandro Siani sono stati sostituiti da Sergio Friscia e Roberto Lipari, in seguito al calo spropositato di ascolti (o forse per qualche parole di troppo?). Insomma, Striscia la Notizia sta cercando di correre ai ripari nel migliore dei modi, con sostituzioni, cambi di programma e ora con l’inserimento delle vecchie veline. Ma che fine hanno fatto Giulia e Talisa? Scopriamolo insieme.

Striscia – Ecco che fine hanno fatto Giulia e Talisa

Sembra che il motivo di questa improvvisa sostituzione di Giulia e Talisa con Shaila e Mikaela si ricolleghi ad un problema di salute delle due veline ex allieve di Amici. Inizialmente si pensava che la loro mancanza potesse essere ricollegata al covid, tanto che il loro rientro era previsto per il 15 novembre, dopo i 20 giorni di quarantena previsti. Eppure, sul palco di Striscia la Notizia, continuano ad esibirsi le vecchie veline delle passate edizioni, mentre di Giulia e Talisa non si è più saputo niente.

Non si hanno notizie circa le reali condizioni di salute delle due, se non è covid cosa può essere? Purtroppo non ci è dato saperlo, fatto sta che le due ragazze mancano all’appello ormai da un mese e non si conosce la data di un loro possibile ritorno. Che abbiano fatto la stessa fine di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani?

Nel frattempo Shaila e Mikaela continuano con il loro carisma ad intrattenere il pubblico a casa, insieme ai nuovi conduttori scelti dall’ideatore del programma Antonio Ricci. Ci auguriamo a questo punto di rivedere presto le giovani Giulia e Talisa su quel palco che durante l’estate avevano tanto agognato oppure, quanto meno, di venire a conoscenza delle loro reali condizioni di salute.