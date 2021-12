Il Principe Filippo è scomparso da mesi, si sta quindi cominciando a parlare del testamento del consorte della Regina.

Il Principe Filippo ci ha abbandonato ad aprile 2021 e la sua scomparsa ha lasciato sotto shock l’Inghilterra intera. Sicuramente non si può dire che la sua vita non l’abbia vissuta, il consorte reale se n’è andato alla veneranda età di 99 anni. Eppure, una parte di noi era in un certo senso inconsapevole che un giorno questo momento sarebbe arrivato: eravamo abituati a vedere la Regina Elisabetta II e suo marito eternamente insieme, in ogni momento, che si trattasse di occasioni gioiose oppure istanti dolorosi. Intere generazioni si sono affezionate alla Royal Family e soprattutto all’onnipotente Royal Couple. Eppure, quel momento ormai è giunto e i due innamorati si sono separati per la prima volta dopo sessant’anni. Le immagini della Regina sola sugli spalti della chiesa, in attesa di seppellire il compagno di una vita, hanno commosso il mondo intero. Dopo mesi dalla disgrazia, molti cominciano a domandarsi quali siano state le ultime volontà del Principe Filippo.

Il testamento rimarrà per sempre segreto

Il testamento del Principe Filippo è segreto e tale rimarrà nel corso dei secoli. Questa è la decisione della Famiglia Reale, cui obiettivo è quello di tutelare l’immagine, la dignità e il ricordo del consorte della Regina d’Inghilterra. Non è mai accaduto infatti, che venissero rivelate le ultime volontà dei sovrani, il diritto di saperle spetta solo ai suoi cari. Le uniche informazioni che abbiamo a questo riguardo, si riferiscono al fatto che il Principe abbia voluto vedere il figlio Carlo prima di spegnersi per sempre. Solo lui è a conoscenza dei reali desideri del padre, il cui contenuto possiamo solo ipotizzarlo, ma non potremo mai saperlo nella concretezza.

Il giorno in cui anche la Regina Elisabetta perirà, toccherà al Principe Carlo prendere le redini della Famiglia Reale. Probabilmente, è proprio questo il motivo per cui Filippo abbia voluto convocare l’erede al trono prima di lasciarci. Che abbia sensibilizzato Carlo circa l’abbandono del trono a favore di William? Non lo scopriremo mai. Fatto sta che per ora, la Regina Elisabetta continua a governare brillantemente l’Inghilterra, con forza, dedizione e resilienza.