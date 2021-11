Ecco un nuovo indovinello, riesci a capire chi è l’assassino? in questo rompicapo sbagliano sempre tutti, cosa stai aspettando? prova anche tu a trovare la soluzione corretta.

Nelle ultime ore, questo nuovo indovinello è diventato immediatamente virale sul web, quasi nessuno è riuscito a risolverlo. Voi pensate di essere in grado? vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il rompicapo logico di oggi è ambientato sulla scena di un delitto, osserva attentamente l’immagina e cerca di indovinare chi è l’assassino. Prova a battere gli avversari, quasi nessuno ha trovato la soluzione corretta.

Chi è l’assassino?

Gli indovinelli stanno avendo un grandissimo successo sul web, moltissimi utenti si sono appassionati a questi rompicapo proprio grazie ai social che riescono a far diventare virali moltissimi quiz psicologici. Ogni giorno vengono pubblicati centinaia di sfide con cui potete mettere alla prova il vostro cervello.

Quello che vi proponiamo oggi è molto interessante, dovete cercare di risolvere un omicidio, infatti l’indovinello è ambientato su una scena del crimine, riuscite a capire chi è l’assassino?

Per arrivare alla risposta corretta dovrai valutare tuti gli indizi, solo così potrai eseguire al meglio il tuo compito di detective!

Come puoi vedere dall’immagine, all’interno del bagno del ristorante è stato consumato un terribile delitto: la povera donna sulla sinistra infatti è in un lago di sangue. Il colpevole si trova ancora all’interno del locale, tu dovrai scoprire di chi si tratta solo osservando la scena.

Pensi di riuscirci? vediamo insieme chi è l’assassino.

Indovinello: ecco la soluzione

Sicuramente avrai analizzato la scena del delitto in ogni minimo dettaglio, se sei stato attento avrai sicuramente trovato l’assassino.

La risposta corretta è: L’assassino è il numero 4, se ti stai chiedendo il perché vuol dire che ha sbagliato colpevole, vediamo insieme come mai è lui il colpevole.

Per prima cosa l’arma del delitto, ovvero il coltello, si trova vicino al corpo della donna e come puoi vedere, l’uomo numero 4, non ha il coltello nel suo tavolo.

Inoltre la camicia dell’assassino non è in ordine come quella degli altri commensali, questo ci fa capire che ha avuto uno scontro fisico.

Tu hai indovinato?