Questo indovinello non è per tutti: solo chi pensa fuori dagli schemi riuscirà ad avvicinarsi alla risposta. Di cosa si tratta?

Gli indovinelli sono amati a tutte le età: sia i piccini che i più grandi si divertono a provare a trovarne la soluzione. Spremere le meningi in cerca di una risposta è un ottimo esercizio per il nostro cervello e lo mantiene allenato e giovane! Che ne dite quindi di provare a trovare la soluzione giusta a questo indovinello?

Questo non è uno dei soliti indovinelli che si possono trovare su internet, anzi, non è così noto. Proprio per questo scovare la soluzione può risultare molto difficile. Non c’è scusa che tenga, quindi: bisogna aguzzare l’ingegno e concentrarsi per trovarne la risposta!

Il consiglio è quello di posizionarsi in un luogo tranquillo, al riparo da qualsiasi fonte di rumore, per poter pensare in completa concentrazione, senza alcuna distrazione esterna che potrebbe interrompere il flusso dei pensieri. Scoprirai che così è molto più semplice ragionare e mantenere alto il livello di concentrazione.

Bene, ora che è tutto pronto e hai trovato il posto ideale e la giusta attenzione da dedicare a questo indovinello, ecco il suo testo.

“Cerco la terra e mi tuffo nel mare ma poi vado a fondo perché non so nuotare”

Cosa potrebbe essere?

Proviamo a pensare per gradi: potrebbe avere a che fare con l’ambiente marittimo? Potrebbe parlare di una persona? Oppure un oggetto, o ancora un animale? Quale potrebbe essere la risposta?

Prenditi il tempo necessario e, dopo aver provato a pensare alle possibili risposte, prova ad annotarle su un taccuino. Mi raccomando, non barare: vietato spiare più in giù nel testo! Se non avrai trovato la risposta, infatti, alla fine di questo articolo potrai trovare qual è la soluzione.

Bene, ora che hai scritto le possibili risposte sul taccuino e hai deciso che il tempo è finito puoi provare a confrontarle con quella che è la risposta vera e propria. Sei pronto?

La risposta è: L’ANCORA.

Hai indovinato? La soluzione non era semplice: prova a condividere questo indovinello con i tuoi amici per sfidarli! Chi riuscirà a trovare la risposta nel minor tempo possibile?

