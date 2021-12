Ecco un altro simpatico rompicapo da risolvere. Vediamo quanto è acuta la tua mente e soprattutto quanto riesci a rimanere concentrato.

Il seguente test a tema natalizio è stato realizzato dall’illustratore ungherese Dudolf, il quale ha creato un’illusione ottica che ha come base il gioco delle differenze. Ogni elfo presente nell’immagine ha un doppione identico, tranne uno! L’obiettivo del gioco consiste nel trovare l’unico elfo che non possiede la sua copia identica. Pochissime persone riescono nell’obiettivo, proprio perché le differenze tra questi simpatici amici natalizi è davvero minima. Per risolverlo, occorre quindi una grande capacità di osservazione, concentrazione, una mente acuta e sveglia e – soprattutto – un’ottima vista. Vediamo quindi quanto sei brillante. Hai trovato l’elfo unico ed inimitabile?

Test – Soluzione al rompicapo

Ognuno di loro ha determinate caratteristiche: alcuni hanno il cappellino con un dolce pom pom bianco, altri hanno tre bottoncini, altri invece ne hanno solo due; ci sono poi gli elfi con il cappellino di pelliccia e quelli con il copricapo di semplice tessuto. Insomma, il tuo obiettivo è visualizzare le caratteristiche di ciascuno, ricordandoti che tutti loro hanno un doppione, tranne uno! Hai trovato l’unico elfo che non presenta la sua copia? Ecco la soluzione.

Eccolo, è proprio lui! Cappellino di pelliccia con pom pom bianco, cappotto con solo due bottoncini e striscia finale di semplice tessuto. Non esiste un elfo identico, la soluzione al rompicapo si nasconde proprio in questo piccolo amico natalizio. Non ci credi? Bene, allora prova a cercare un elfo che abbia esattamente le sue stesse caratteristiche. Dudolf è stato particolarmente ingegnoso: è riuscito ad ingannarti? Oppure sei stato abbastanza intelligente e acuto da trovare l’unico elfo unico?