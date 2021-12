Nella prossima puntata di Una Via, Bellita entrerà nel panico: Cinta può perdere il figlio che aspetta. Ecco cosa succederà

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda martedì 7 dicembre, su Canale 5. La trama dell’episodio parla di una Bellita devastata da una sconvolgente notizia che riguarda la gravidanza di Cinta. Deciderà quindi di annullare tutte le sue esibizioni, anche quella di fronte al Re!

La cantante, infatti, entrerà nel panico a causa di una devastante notizia su sua figlia: Cinta può perdere il figlio che aspetta. Bellita sarà sotto shock e non farà altro che pensare a sua figlia. Sarà per questo che deciderà di annullare tutti i suoi spettacoli.

Anticipazioni Una Vita: Cinta può perdere il figlio che aspetta

Nell’ultima lettera inviata, Cinta aveva infuso grande coraggio a sua madre Bellita. Nella missiva Cinta parlava della sua nuova vita e della gravidanza imminente. Grazie a queste bellissime notizie, Bellita aveva ripreso coraggio e recuperato la voce per esibirsi.

LEGGI ANCHE —> Test: la posizione in cui ti siedi a tavola rivela come sei veramente

L’ultimo concerto della Del Campo, infatti, è stato un successo in cui ha dato grande prova di sé e delle sue abilità. Lo spettacolo ha segnato il grande ritorno dell’artista che, finalmente, ha ripreso coraggio nell’esibirsi davanti ad un vasto pubblico. Ora l’attende il grande concerto in presenza del Re.

Ma, purtroppo, la serenità in casa Dominguez non durerà a lungo. Una nuova lettera porterà con sé pessime notizie che stravolgerà la vita della cantante. Bellita è infatti convinta che sua figlia Cinta voglia complimentarsi con lei per il successo che ha ottenuto durante gli spettacoli, ma non è così.

Nella missiva, ci sarà una notizia shock: Cinta può perdere il figlio che aspetta. Alcuni problemi rischiano infatti di mettere in pericolo la gravidanza della ragazza. Una notizia che sconvolgerà Bellita, la quale deciderà di annullare tutti i suoi appuntamenti, compreso il concerto in presenza del Re, pur di raggiungere sua figlia.

LEGGI ANCHE —> NCIS Los Angeles e New Orleans: Ecco la trama degli ultimi episodi

Per scoprire cosa deciderà Bellita e quali saranno le conseguenze per la bella Cinta non resta che aspettare la prossima puntata di Una Vita, in onda il 7 dicembre 2021, su Canale 5, alle 14:10.