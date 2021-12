Love is in the air: Eda entra nel panico, Serkan ha capito tutto?

Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 7 dicembre va in onda una nuova e super attesa puntata della soap opera Love is in the air.

Ma cerchiamo di capire meglio che cosa sta accadendo tra la coppia, o meglio ex, formata da Serkan ed Eda.

Il noto proprietario della ArtLife vorrebbe ritrovare l’armonia che aveva solamente 5 anni prima con la sua amata Eda, perchè le vuole bene, o meglio la ama ancora.

Eda nel panico per colpa di Serkan?

Eda, dal canto suo, ha deciso di mettere la parola fine con Serkan, e decide di dirgli tutto, chiedendogli anche se può lasciare la città.

L’uomo, ovviamente triste e malinconico, si reca dalla madre, Aydan, per cercare un’aiuto ed un conforto, ma la donna, per non far vedere, ancora una volta che si trova in compagnia di Kemal, lo fa nascondere in bagno.

Serkan, successivamente ritorna da Eda, e la vede insieme alla piccola Kiraz, forse il destino vuole che scopra la verità, ovvero che è sua figlia.

Ma fortunatamente Melo ha sempre la risposta giusta da dare e dice che è sua figlia, e che il padre è Burak, con il quale la piccola ha un’ottimo rapporto.

Per il momento, sembra che il noto imprenditore cade in questo tranello inventato per coprire Eda e la verità.

Ma Aydan non è assolutamente convinta di queste parole, e decide per questo motivo di rimanere un’altro po di tempo a Sile, per indagare meglio.

Per cercare di non far insospettire nessuno, la mamma di Serkan, chiede alla proprietaria dell’albergo, Deniz, di poter partecipare al progetto in corso.

Insomma ci aspettano ancora delle puntate molto interessanti, e secondo voi Serkan scoprirà la verità sulla figlia di Eda?