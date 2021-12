Il paradiso delle signore: Flora è in trappola per colpa di Adelaide

Vediamo insieme che cosa succede nell’appuntamento odierno per quanto riguarda il magazzino milanese del Paradiso delle Signore.

Anche oggi, 7 dicembre, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda la nostra amatissima soap opera.

Cerchiamo quindi di capire in che modo, Adelaide riesce ad incastrare Flora, e forse a fermarla con le sue indagini.

Iniziamo con il dire, che tutto quello che fa la Contessa è per salvarsi in primo luogo lei, anche perchè lei è certa che la Gentile Ravasi ha trovato qualcosa che non doveva.

Flora intrappolata da Adelaide?

E’ infatti riuscita a trovare un telegramma scritto per Cosimo, ed ha capito che doveva muoversi velocemente.

La Contessa, infatti metterà in piano un qualcosa di particolare per far si che posso incastrare la sua ospite, ma non sappiamo se Umberto sarà effettivamente dalla sua parte.

Intanto in casa Colombo, Stefania inizia ad ambientarsi, e la prima mattina inizia con una sostanziosa colazione molto invitante.

Ma ovviamente, non tutto poteva andare tutto nel migliore dei modi, ovvero Vittorio ha deciso che deve affiancare Marco nella redazione del Paradiso Market, e per lei è una bruttissima notizia.

Ma forse, proprio per il bene del Paradiso, i due giovani riusciranno a trovare un punto comune che li farà andare d’accordo.

Nel mentre, Agnese ha promesso a Tina che non avrebbe più rivisto il suo amato Armando, ed anche Salvo ha scoperto tutto, ed è andato via dalla loro casa.

Ma il capo magazziniere, arrabbiato per quello che sta succedendo alla sua amata, decide di affrontare Salvatore.

Gli racconta quindi una versione dei fatti, anche se non tutti, ma Agnese, sembra non prendere benissimo questa decisione presa da Armando.

Per quanto riguarda un’altra coppia all’interno del Paradiso, ovvero quella formata tra Ludovica e Marcello, sembra che la differenza di classi sociali, li possa far allontanare da un momento all’altro.

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le storie così intrecciate all’interno del Paradiso delle signore.