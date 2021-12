Arrivano le anticipazioni di NCIS Los Angeles e New Orleans. Se volete sapere cosa succederà, ecco la trama degli ultimi episodi

Non si ferma la programmazione italiana di NCIS Los Angeles e New Orleans, ormai giunta alle ultimissime puntate. Domenica 12 dicembre, infatti, andranno in onda alle 21:00 su Raidue le ultime puntate della serie poliziesca, con un attesissimo gran finale.

Con estrema puntualità, dunque, sono arrivate le anticipazioni di NCIS Los Angeles e New Orleans. Si tratta delle ultime puntate girate durante la pandemia e che, quindi, hanno dato la possibilità agli sceneggiatori di concludere la stagione in corso.

NCIS Los Angeles e New Orleans, ecco le anticipazioni

In attesa quindi del gran finale, previsto per il prossimo 19 dicembre, vi forniamo le anticipazioni di NCIS Los Angeles e New Orleans. Domenica prossima, infatti, la serata si aprirà alle 21:00 con il diciassettesimo e penultimo episodio della serie NCIS Los Angeles 12. A seguire, alle 21:55, andrà in scena anche il penultimo episodio dell’ultima stagione i NCIS New Orleans.

La puntata di NCIS Los Angeles che andrà in onda il 12 dicembre alle 21:00, si intitolerà “Through the Looking Glass”. Al centro dell’episodio ci sarà la più grande paura di Kensi Blye: David Kessler, un sociopatico che, ossessionato da lei, le invierà una minacciosa cartolina.

Intanto, un ufficiale dell’intelligence verrà torturato e ucciso, evento che porterà la squadra a collaborare con Joelle. Sarà proprio il personaggio interpretato da Elizabeth Bogush ad avvertire la squadra che altri agenti della CIA sono stati torturati e uccisi.

Per quanto riguarda, invece, NCIS New Orleans, domenica 12 andrà in scena la penultima puntata dell’ultima stagione del poliziesco. Si preannuncia una puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena, sicuramente da non perdere.

Secondo le anticipazioni, infatti, l’FBI arresterà Connor accusandolo dell’esplosione del bar pianificata dall’uomo con lo scopo di raggiungere sua madre, Sasha Broussard. A questo punto, Rita sarà l’unica persona in grado di salvarli.