Antonella Clerici si è confidata in una lunga intervista al settimanale “Gente”. La bella conduttrice ha parlato di quella che è la sua carriera ma, soprattutto della sua vita privata e di quello che è il rapporto con la sua bellissima figlia.

Nell’intervista Antonella Clerici rivela: “ecco in cosa è simile a me mia figlia Maelle”. Le due hanno infatti un rapporto bellissimo che le lega e le tiene unite. La bella Maelle, nata dalla relazione tra Antonella e Eddy Martens, ha preso tantissimo da sua madre. Ecco com’è diventata.

In una bellissima intervista concessa al settimanale “Gente”, Antonella Clerici rivela: “Ecco in cosa è simile a me mia figlia Maelle”. La ragazza, nata dalla relazione tra la bella conduttrice e il suo ex compagno Eddy Martens, il 21 febbraio 2009.

Il prossimo 6 dicembre, la bella Antonella Clerici compirà 58 anni, e ha deciso di anticipare il suo compleanno regalandoci una bellissima intervista, dove ha parlato della sua carriera e della sua privata, in particolare di sua figlia Maelle.

La figlia della conduttrice ad oggi sembra andare molto bene a scuola e “adora cucinare”. La conduttrice rivela che adesso è “alla ricerca della sua piccola indipendenza” e che quando la vede uscire con gli amici inizia a rendersi conto “di quanto sia grande.”

Antonella rivela anche in cosa le è simile sua figlia: “Mi ritrovo nella sua timidezza, mi sono sempre sentta la Cenerentola al ballo – ha affermato la bella presentatrice – non pensa mai di essere all’altezza della situazione”.

La Clerici ha anche affermato che, nonostante lavori in tv, non ama stare al centro dell’attenzione e che solo sul palco riesce a far emergere la sua personalità. Insomma, la bella Antonella nasconde sempre e comunque un lato di timidezza, ma resta una delle presentatrici più brave e belle della nostra televisione.