Il sale è un alimento che ci accompagna sin dall’alba dei tempi nelle nostre cucine. Eppure, può svolgere anche una diversa funzione…

Potete essere più superstiziosi o meno, tuttavia non si può negare che spesso accadano eventi inspiegabili anche alla forza della scienza. L’universo è influenzato da una serie infinite di forze, energie che possono essere positive o negative. Nel secondo caso, è importante imparare a contrastarle. La legge dell’attrazione, ad esempio, non è ovviamente ufficializzata, eppure si dice che se impariamo a circondarci di cose che ci trasmettono luce e positività, anche la nostra vita godrà di questi benefici. Nel caso in cui vi sentite particolarmente negativi, potrebbe essere che una forza oscura vi stia influenzando. Se volete essere più sicuri, vi spiegheremo un metodo per contrastare queste energie maligne. Cosa vi servirà? Semplicemente un po’ di sale.

Sale come rimedio delle energie negative

Il sale fa compagnia all’uomo dall’alba dei tempi, non solo per l’utilizzo di cucina, ma anche per la conservazione degli alimenti. Eppure, esiste un terzo utilizzo del sale, molto più efficace di quanto si possa pensare, questo incredibile elemento può essere usato a livello spirituale per contrastare le energie negative: vi basterà mettere qualche granello di sale ad ogni angolo della casa, in modo da creare una sorta di barriera protettiva per le vibrazioni negative.

Un altro metodo invece per eliminare energie già presenti, consiste nel prendere un bicchiere d’acqua, scioglierci del sale e continuare ad aggiungerlo fino a quanto risulterà impossibile per i granelli sciogliersi. A questo punto bisogna lasciare il bicchiere nella stanza prescelta e lasciare che il sale evapori. Questo neutralizzerà le energie negative. Non ci credete? Provateci, del resto non esiste nessun rischio a questo riguardo.