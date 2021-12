Massimiliano Lava: tutto sul famoso chef che sta facendo impazzire TikTok

Massimiliano Lava, ecco chi è il famoso chef che sta facendo impazzire tutti quanti su TikTok: tutto su di lui.

I social, in questi ultimi anni, stanno dando l’opportunità a tantissime persone di mettersi in mostra e spopolare sul web; tra questi, tantissimi personaggi del mondo culinario, che ha grande spazio anche per quanto riguarda il mondo televisivo.

Conoscete Massimiliano Lava, lo chef pluripremiato che sta letteralmente spopolando sul social cinese con le sue ricette? Tutto su di lui, dalla biografia alla carriera passando per il grande exploit avuto sul web.

Massimiliano Lava, chi è il famoso che sta spopolando su TikTok

Massimiliano nasce a Bergamo, sua città natale nella quale risiede tutt’ora (nello specifico in provincia, a Castel Rozzone); non è chiaro quanti anni abbia, ma dopo aver studiato al liceo alberghiero da adolescente è riuscito a diventare un apprezzato chef.

In seguito, Lava si impegna nello studio della cucina gourmet, che unisce da sempre alla tradizione della cucina italiana casereccia; a quanto pare, gran parte dell’ispirazione proviene dal meridione, di cui sono originari i nonni.

La svolta per lui arriva a marzo 2020, quando in piena pandemia e col mondo della ristorazione completamente messo in ginocchio; Massimiliano decide infatti di concentrarsi sulle consegne a domicilio, un progetto a cui stava pensando da tempo ma che è decollato solamente in un momento di emergenza e disperazione totale.

Per questo crea Delichef, sito Massimiliano Lava Chef a domicilio, dove viene inoltre offerta anche la possibilità di interagire virtualmente; in parallelo a questo, decide di impegnarsi sui social aprendo sia un profilo TikTok che un profilo Instagram.

Col suo progetto Lava ha cercato (e cerca tutt’ora) di sopperire al contatto fisico che l’emergenza COVID-19 ha fatto venire meno, cercando anche di conservare il valore estetico del piatto durante la consegna. Nell’ estate 2020 arriva il grande successo, che continua anche oggi.

Quanto alla vita privata, lo chef è piuttosto riservato e ama mostrare al pubblico solamente la parte della sua vita dedicata alla cucina; non sappiamo quindi se a livello sentimentale sia impegnato o meno, ma è certo che presto, inevitabilmente, arriveranno più notizie su di lui.