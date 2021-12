U&D Armando Incarnato cerca di difendersi dalle accuse ricevute, ma non sembra convincere

U&D Armando Incarnato cerca di difendersi dalle accuse ricevute: il cavaliere campano ancora al centro delle polemiche, non convince nessuno.

Presenza fissa ormai da anni del parterre maschile di Uomini e Donne, Armando Incarnato continua ad avere i riflettori puntati addosso per via delle sue esternazioni, quasi sempre non condivise né dal pubblico in studio né da quello da casa.

In quest’edizione, il cavaliere partenopeo ne ha avute per tutti: suo primo obiettivo Marcello Messina, che dopo le frequentazioni con Ida e Jessica ha lasciato il programma; aspri i rapporti anche con Isabella Ricci, più volte accusata dal cavaliere di essere finta.

Infine, il più recente attacco è stato verso Diego Tavani, che ha “abbandonato” Ida al momento della scelta; Armando l’ha definito in sostanza un “chiacchierone”, e a nulla sono serviti i tentativi di Diego di provare a riprendersi Ida. Ancora al centro delle polemiche, l’Incarnato prova ora a difendersi ma non è convincente.

U&D, Armando Incarnato cerca di difendersi dalle accuse

Periodo di fuoco per Armando, che dopo aver conosciuto Marika pare essere ancora in attesa di una nuova frequentazione. Dopo i recenti scontri in studio, ad accusarlo ci ha pensato direttamente Barbara De Santi, ex dama del programma che oltre a Marcello Mesisna ha anche difeso anche Isabella Ricci.

La De Santi non è mai andata d’accordo con Armando, tanto che ancora oggi la sua presenza non gli va a genio; su Instagram, la donna ha commentato con parole velenose i comportamenti di Armando, invitandolo platealmente a stare zitto.

Dal canto suo, prontamente, il cavaliere campano ha pubblicato una foto che lo immortala negli studi del dating show della De Filippi, con tanto di didascalia provocatoria allegata.

“Potete scrivere quello che vi pare…Continuerò sempre e comunque ad essere me stesso….E continuerò poi sempre e comunque a sorridere” le parole del cavaliere, che a quanto pare non ha nessuna intenzione di smettere di dire ciò che pensa, nonostante la pioggia di critiche.

Anche se spesso non lo dà a vedere, pare che dietro la “maschera” e la corazza che porta in studio ci sia un uomo sensibile e anche fragile. “Mi sento solo e ho paura di abituarmi a una vita fatta solo di me. Vivo una vita che non voglio”ha confessato l’Incarnato al magazine ufficiale del programma, dove non ha risparmiato un’ulteriore frecciatina a Diego.

Che presto Armando possa ritrovare l’amore e magari dedicare meno tempo alle polemiche? Nelle prossime puntante ne vedremo sicuramente delle belle.