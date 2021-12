È sicuramente il dolce per eccellenza del Natale: il panettone. Ecco come tagliarlo perfettamente il panettone, senza fare molliche

Si avvicina il periodo natalizio in cui dolci e leccornie la faranno da padrone. Il prodotto per eccellenza, il panettone, sarà perennemente presente sulle nostre tavole e il suo sapore scandaglierà le giornate ricche di compagnia, luci e serenità.

Ma c’è un dubbio che attanaglia chi sa che ricoprirà il ruolo più importante: il taglio del panettone. Ecco come tagliarlo perfettamente, senza fare molliche. Ti spieghiamo infatti qual è il modo migliore per farlo, senza spargere sulla tavola inutili frammenti del dolce più amato a Natale.

Panettone: ecco come tagliarlo perfettamente, senza fare molliche

Siate sinceri, quando vi siete trovati per la prima volta davanti al taglio di un panettone eravate sicuri di come fare, ma in realtà non è stato così. Ogni volta che ci accingiamo a tagliare un panettone o un pandoro, l’errore è dietro l’angolo.

In questo articolo ti spieghiamo, quindi, come comportarsi con il panettone e tagliarlo perfettamente, senza fare molliche. Ricordate che, nonostante sia un dolce morbido e, apparentemente, di facile manipolazione, vi serviranno degli strumenti adatti.

Per tagliere perfettamente il panettone, infatti, vi servirà una superficie piana e un coltello con seghetto. Se volete possiamo lasciarlo per un’oretta vicino ad una fonte di calore, in questo modo il burro si riprenderà e porterà il dolce alla temperatura ottimale.

Per il taglio del panettone, evitate un trinciante o un coltello a lama liscia, ma preferite sempre un coltello seghettato, tipo quello che utilizzate per il pane. Ricordate che il panettone non deve perdere umidità e se volete raggiungere la temperatura ottimale di 25 gradi, basterà lasciare per un po’ il panettone vicino la stufa o il termosifone.

Prima di tagliarlo, eliminate la carta dell’involucro. Tagliate il panettone in maniera decisa e, allo stesso tempo delicata. Entrate con la punta del coletto, scendete piano tenendo la mano sul lato del panettone, non sopra.

Dividete il panettone a metà, successivamente fate un ulteriore taglio perpendicolare che creerà una croce e procedete in diagonale. A questo punto avrete ottenuto le fette necessarie. Ripetete il procedimento in base a quante sono le fette di panettone desiderate.