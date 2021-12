Uomini e Donne: arriva l’addio del cavaliere che non ti aspetti

Uomini e Donne, imminente addio del cavaliere che nessuno si aspetta? Uno storico protagonista del programma potrebbe presto lasciare.

A poche settimane dalla pausa natalizia ormai, il programma di Maria De Filippi continua a proporre grandissimi colpi di scena, con tante polemiche ma anche tante coppie che presto potrebbero andarsene unite più che mai dagli studi.

Armando Incarnato è sempre sotto i riflettori per i continui attacchi agli altri partecipanti del programma, mentre Isabella Ricci potrebbe presto uscire con Fabio e la tronista Andrea Nicole fare la sua scelta tra i due corteggiatori.

A quanto pare però, potrebbe esserci un addio veramente a sorpresa di uno storico cavaliere del programma: chi sarà? Sarà davvero lui uno dei prossimi ad abbandonare felicemente il dating show?

Uomini e Donne, uno storico cavaliere del programma lascia lo studio?

Al pari di Armando Incarnato, ormai da diversi anni fa discutere tutti e non soltanto subisce gli attacchi del pubblico, ma anche quelli dei due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Stiamo parlando di Biagio Di Maro, che a quanto pare dopo tante frequentazioni pare avere avuto un colpo di fulmine per Bernarda (che sin da subito è stata vittima dell’ilarità di Tina).

A quanto pare, i due potrebbero uscire insieme, anche dopo la notte di fuoco passata; Biagio però non sembra al momento voler concedere l’esclusiva alla donna, che potrebbe quindi avere dei ripensamenti.

La scelta ha scatenato Tina, che come sappiamo non ha di certo una simpatia per il cavaliere campano; senza mezzi termini, l’opinionista è esplosa ed ha accusato Biagio di fare “schifo”, dichiarandosi stufa di assistere sempre a determinati comportamenti del cavaliere.

L’uomo viene ormai da tempo accusato, anche dalle sue ex-frequentazioni, di cercare solamente rapporti sessuali con le donne e questo pare non andare proprio giù alla Cipollari; lui continua per la sua strada e pare molto preso da Bernarda, nonostante abbia accolto in studio una nuova signora venuta apposta per corteggiarlo. Sarà davvero arrivato l’amore anche per Biagio?

Nel frattempo, se da una parte la tronista Andrea Nicole pare aver sciolto definitivamente tutti i suoi dubbi, Roberta Ilaria Giusti continua ad avere dei problemi con Luca Salatino; il ragazzo ha molti dubbi e non si sente valorizzato con Samuele invece pare andare tutto per il verso giusto.